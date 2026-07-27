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lunedì 27 luglio 2026

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Spalletti, morta a 93 anni la mamma Ilva: i messaggi di affetto delle squadre di Serie A

Spalletti, morta a 93 anni la mamma Ilva: i messaggi di affetto delle squadre di Serie A
Luciano Spalletti ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )
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La Juventus ha pubblicato sui propri social un messaggio di cordoglio per il proprio allenatore

Lutto in casa Spalletti: è morta a 93 anni la signora Ilva, mamma del tecnico della Juventus. Proprio il club bianconero ha condiviso sui social un messaggio di cordoglio: “La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva”.

Inter e Napoli, ex squadre di Luciano Spalletti, si stringono attorno all’allenatore toscano per la scomparsa della mamma Ilva. “Il presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio cordoglio e si stringono a Luciano Spalletti e alla famiglia per la scomparsa della mamma Ilva”, è il messaggio del club nerazzurro. “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva”, scrive il Napoli su X.

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