Mondiali 2026, petizioni pro e contro l’Argentina: che cosa chiedono i tifosi

I Mondiali 2026 sono terminati da meno di una settimana, ma le polemiche continuano. In queste ore, due petizioni stanno mandando a fuoco il Web ed entrambe riguardano l’Argentina, finalista di questa edizione della Coppa del mondo.

La prima richiesta dei tifosi viene direttamente da Buenos Aires: i supporters dell’Albiceleste chiedono che venga rigiocata la finale contro la Spagna, che ha vinto 1-0 con una rete di Ferran Torres ai supplementari. Sul sito Change.org è quindi partita una petizione che al momento ha raccolto oltre 60mila firme e che contesta le decisioni arbitrali prese dal direttore di gara, Slavko Vincic. Nel testo della petizione, infatti, si legge che “la finale contro la Spagna è stata una vera e propria rapina” ed è quindi responsabilità dei tifosi “far sentire la nostra voce e chiedere giustizia”, perché la squadra si sarebbe trovata “di fronte a decisioni arbitrali che hanno chiaramente svantaggiato l’Argentina, alterando il naturale corso della partita e il risultato finale. Gli errori arbitrali erano evidenti e le nostre speranze sono andate in frantumi, poiché ci è stata negata una vittoria meritata. È fondamentale per l’integrità dello sport che questi problemi vengano affrontati e che si prendano provvedimenti per correggere le ingiustizie quando si verificano. Vogliamo che gli organi di governo del calcio rivedano le decisioni arbitrali di quella partita e prendano in considerazione la possibilità di rigiocare la finale“.

Petizione da Guinness contro l’Albiceleste

Questa quindi la visione dei tifosi argentini, ma sono moltissimi gli amanti del calcio che non la pensano allo stesso modo. Lo dimostra l’esistenza di un’altra petizione, che al contrario chiede addirittura che l’Argentina sia bandita per sempre della prossime edizione dei Mondiali. La richiesta in realtà è stata avanzata online giù durante il torneo e ha un titolo inequivocabile: “Argentina Out“. La petizione ha raggiunto quasi 24 milioni di adesioni provenienti da circa 170 paesi: e pensare che l’obiettivo iniziale degli organizzatori era di “soli” 5 milioni di firme. Si tratta di una petizione da Guinness dei Primati destinata a fare la storia per le dimensioni ormai assunte.

Nel testo si accusa la FIFA e gli arbitri di parzialità nei confronti dell’Argentina e del suo capitano, Lionel Messi. “Perché le altre squadre dovrebbero partecipare al torneo se il vincitore è già noto? Escludete l’Argentina dai Mondiali e date a tutti una possibilità equa“, si legge sul Web.

Al di là delle prese di posizione dei tifosi, la normativa della FIFA non prevede che una petizione popolare o una raccolta firme possa avere valore vincolante, dunque la finale non potrà disputarsi una seconda volta né tantomeno l’Argentina sarà bandita in futuro. I sostenitori dell’una e dell’altra petizione dovranno farsi bastare il successo popolare ottenuto sul Web: i famosi cinque minuti di fama che, forse, potrebbero pian piano spegnere le polemiche e permettere di girare pagina, con lo sguardo già rivolto al prossimo Mondiale.