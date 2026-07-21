Strage Heysel, Abodi: “Giornata memoria sia di crescita culturale e monito per evitare che accada di nuovo”

“La giornata in memoria delle vittime dell’Heysel mancava da troppo tempo? Mancava dal punto di vista formale, nei sentimenti delle persone questa giornata c’è sempre stata, purtroppo sin da quel giorno. Adesso si tratta di riempirlo di significati ulteriori, perché se fosse soltanto il giorno nel quale si celebra la memoria di quella serata drammatica, perderemmo, secondo me, un elemento importante, cioè farlo diventare giorno della riflessione, il giorno della responsabilità nella quale non ci si divide semplicemente perché quella sera è successo ai tifosi della Juventus”. Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenendo a margine della presentazione, in Sala della Regina della Camera dei Deputati, della presentazione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel”, che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio.