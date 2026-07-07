Insigne alla Sampdoria, trovato l’accordo per un contratto annuale

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore della Sampdoria. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante, che ha appena concluso la sua esperienza al Pescara dopo la retrocessione del club in Lega Pro, è atteso mercoledì a Genova per firmare con la società. In panchina troverà Bernardo Corradi. Per il classe 1991 sarebbe pronto un contratto annuale con opzione per un’altra stagione al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze. L’ingaggio potrebbe arrivare a mezzo milione di euro.

Nella stagione appena conclusa, durante la permanenza al Pescara Insigne ha totalizzato 5 reti e 3 assist. L’avventura in Abruzzo è però terminata nelle polemiche dopo che l’attaccante non ha calciato un rigore nella sfida con il Padova, decisiva per la salvezza. Insigne ha infatti lasciato calciare il compagno Russo, che ha sbagliato dagli 11 metri. La tempesta di critiche arrivata attraverso i social ha contribuito a spingere l’attaccante a guardarsi intorno, fino a scegliere la Sampdoria.