Mondiali 2026, Città del Messico in festa: sfilata tra calcio, storia e cultura

Il centrale viale Paseo de la Reforma, a Città del Messico, si è trasformato in una grande festa dedicata al calcio e ai Mondiali 2026, di cui il Messico è uno dei Paesi ospitanti. Centinaia di persone hanno assistito alla sfilata di carri allegorici a tema, organizzata per celebrare la competizione iridata. Molti dei carri hanno richiamato la tradizione messicana dell’omaggio ai defunti, rendendo tributo ai grandi campioni che hanno segnato le precedenti edizioni della Coppa del Mondo disputate nel Paese, nel 1970 e nel 1986. Il torneo del 2026 potrebbe rappresentare l’ultima partecipazione mondiale per stelle del calibro di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, raccogliendo l’eredità di edizioni entrate nella storia grazie ad alcuni dei più grandi protagonisti del calcio. Nel Mondiale del 1970 fu il brasiliano Pelé a lasciare il segno, mentre nel 1986 a dominare la scena fu l’argentino Diego Armando Maradona. Anche le mascotte delle due storiche edizioni hanno trovato spazio nella parata. L’evento, che ha attirato visitatori internazionali, è stato inoltre un’importante vetrina per promuovere e valorizzare la cultura messicana davanti al pubblico proveniente da tutto il mondo.