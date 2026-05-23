Bologna-Inter 3-3, rimonta nerazzurra nel finale

L’Inter recupera in extremis una partita che pareva compromessa ed evita così di concludere con una sconfitta una stagione trionfale, che l’ha vista vincere scudetto e Coppa Italia. Finisce 3-3 Bologna-Inter, match dell’ultima giornata del campionato di Serie A giocato allo stadio ‘Dall’Ara’.
Nel primo tempo Campioni d’Italia in vantaggio con una punizione di Dimarco al 22′, che onora così il premio di miglior giocatore della serie A per la stagione 2025/2026, appena conquistato. Immediato però il pareggio di Bernardeschi al 25′. Felsinei avanti prima del 45′ con Pobega. A inizio ripresa l’allungo della squadra di Vincenzo Italiano che si porta sul 3-1 grazie a un autogol di Zielinski. Reazione Inter che prima accorcia con Pio Esposito al 64′ e poi, all’86’, pareggia con Diouf. La squadra di Chivu chiude la stagione del tricolore a quota 87 punti con 89 gol realizzati e 35 subiti. Il Bologna, invece, chiude ottavo con 56 punti.