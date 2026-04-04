Serie A, il Sassuolo batte il Cagliari 2-1 in rimonta

Prosegue il momento no del Cagliari, che perde la quarta partita di fila in campionato cadendo 2-1 in casa del Sassuolo nel match valido che ha aperto la 31/a giornata di Serie A.
Esposito sblocca il risultato su calcio di rigore al 30′ del primo tempo, nella ripresa reazione dei neroverdi che pareggiano i conti con Garcia al 5′ per poi realizzare il gol vittoria con Pinamonti al 33′. La squadra di Grosso sale così a 42 punti in classifica, agganciando momentaneamente al nono posto in classifica il Bologna, mentre i sardi rimangono fermi a quota 30, a +3 sulla zona retrocessione.