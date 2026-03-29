Bosnia-Italia, designato l’arbitro del playoff per il Mondiale: ecco i precedenti

Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, Bosnia-Italia si avvicina. All’antivigilia del playoff decisivo per il Mondiale ha parlato Federico Gatti, difensore della Juventus e della Nazionale. “La cosa più importante era vincere contro l’Irlanda del Nord e passare alla finale. Ora ci giocheremo tutto in questa partita da dentro o fuori, ci stiamo preparando. Però serve anche leggerezza, ci giochiamo tantissimo e dobbiamo approcciare al massimo senza sprecare troppe energie nei giorni prima. Sì ma dobbiamo pensare a noi stessi. Non mi piace parlare prima delle partite, al giorno d’oggi chiunque si sente in grado di poter giudicare. Questa è una partita che può cambiarci il futuro, dobbiamo vederla in quell’ottica, e basta, i discorsi lasciamoli agli altri”, ha aggiunto. “A Zenica non so che condizioni potranno esserci, ma dovremo essere pronti a tutto, la partita è talmente importante che quel che sarà, sarà, ma dovremo dare il 110%. Sfidare Dzeko? Ci ho giocato contro al primo anno di Juventus, contro l’Inter: attaccante molto forte, la sua carriera parla per lui. Cercheremo tutte le energie per portarci a casa una partita che può cambiare il futuro di ognuno di noi. Giocheremo per la nazione”, ha concluso.

Biglietti per il settore ospiti: come comprarli e quanto costano

Fino alle 20 di oggi, domenica 29 marzo, saranno in vendita i biglietti del settore ospiti per Bosnia-Italia, finale dei play-off di qualificazione al Mondiale in programma martedì 31 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Bilino Polje’ di Zenica. I 500 tagliandi disponibili potranno essere acquistati al prezzo di 15 euro a questo link https://www.event.ba/buy/69c628f9dadde4738a50423f.

Bosnia-Italia, designato l’arbitro: i precedenti

L’arbitro che dirigerà Bosnia-Italia, playoff decisivo per il Mondiale di martedì 31 marzo, sarà il francese Clement Turpin. I precedenti del fischietto transalpino con gli Azzurri sono confortanti: sono 5 i precedenti in totale, con tre vittorie dell’Italia a fronte di due sconfitte.