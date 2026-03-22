Como-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi, 22 marzo, il Como di Cesc Fabregas, nella 30esima giornata della serie A, alla caccia dei tre punti per staccare Juventus e Roma e rimanere da solo al quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League. I lombardi ricevono in casa il Pisa ultimo in classifica, che ha disperatamente bisogno di punti.

Fabregas ricorda Hartono e avverte il Como: “Rispetto per il Pisa”

“Prima di cominciare, permettetemi di ricordare Micheal Hartono. Abbiamo perso una persona molto importante per la società. Un pensiero va a lui e a tutta la sua famiglia per tutto quello che ha fatto per noi, per tutta la città e per il nostro Como. Non l’ho mai conosciuto personalmente, ma i suoi figli sì e ci mancherà, lo ringraziamo”. Così l’allenatore del Como Cesc Fabregas ha ricordato il patron del club appena scomparso, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Pisa. Il tecnico spagnolo invita la squadra a non sottovalutare il Pisa. “Dobbiamo avere tanto rispetto, questa è una partita importantissima e molto diversa rispetto alle ultime. Dovremo avere attenzione – ha aggiunto – hanno fatto molto bene contro il Cagliari, sono vivi e non mollano. Dobbiamo iniziare forte come facciamo sempre con la qualità e la mentalità per portare prestazione e vittoria a casa. Ci sarà tantissima tensione, dovremo essere pronti”. Ultimamente il Como risolve le partite con le giocate dei singoli. “In qualche partita i giocatori devono fare la differenza con la loro qualità, sempre restando dentro la nostra struttura e i nostri meccanismi. Le top squadre europee come Bayern, Arsenal, Real Madrid, PSG – ha detto Fabregas – vincono anche perché hanno i migliori giocatori, specialmente nelle partite chiuse servono giocate di questo livello”. Infine su come vede Diao. “Mi aspetto un Diao cresciuto in questo rush finale. Dobbiamo rimetterlo nella massima forma con calma, deve ritrovare condizione”, ha concluso.

Hiljemark: “Fabregas gioca per la Champions, il Pisa per se stesso”

“Affrontiamo un avversario fortissimo, che ha 25 punti in più rispetto all’anno scorso e che ormai va considerato al pari di una big come Juventus o Milan. Fabregas, assieme al suo staff ha fatto un grandissimo lavoro e gioca per la Champions; noi giochiamo per altri obiettivi, soprattutto per noi stessi”. Così l’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Como allo Stadio ‘Sinigaglia’. “Sicuramente dovremo rinunciare agli squalificati Durosinmi e Aebischer, oltre a Marin che speriamo di recuperare dopo la sosta; Calabresi è un leone e si sta allenando con la squadra”, ha aggiunto. “La vittoria di domenica scorsa ci ha dato fiducia ma adesso ci aspetta un’altra partita; abbiamo individuato qualche situazione potenzialmente positiva da poter sfruttare, cercheremo di andare a giocare per l’orgoglio della squadra e dei tifosi“, ha concluso Hiljemark.

Como-Pisa: le probabili formazioni

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic, Jacob Ramon, Diego Carlos, Villa; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

: Butez; Smolcic, Jacob Ramon, Diego Carlos, Villa; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Tramoni, Angori; Moreo, Meister.

Como-Pisa: orario e dove vederla

Como-Pisa, gara valida per la 30esima giornata di Serie, è in programma oggi alle 12:30 allo stadio Sinigaglia di Como. Il match sarà visibile su Dazn.