Juventus-Sassuolo oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla

Oggi, 21 marzo, a chiudere il sabato della 30esima giornata di Serie A sarà il match tra Juventus e Sassuolo. L’appuntamento è alle 20.45.

I bianconeri arrivano alla sfida contro i neroverdi dopo la vittoria della scorsa settimana in casa dell’Udinese, battuta per 1-0. Un successo, questo, che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di superare la Roma in classifica e conquistare così il quinto posto, che significa Europa League. La Juventus punta però a un posto nella Champions League del prossimo anno e per riuscirci dovrà superare lo straordinario momento di forma del Como, che sette giorni fa ha battuto proprio i giallorossi di Gasperini nello scontro diretto per il massimo torneo europeo.

Il Sassuolo cerca invece il riscatto dopo lo 0-1 subito in casa per mano del Bologna. Ai neroverdi mancano solo due punti per raggiungere i 40 punti che significherebbero salvezza matematica.

Juventus-Sassuolo: probabili formazioni

Juventus-Sassuolo, Allianz Arena di Torino, ore 20.45

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Conceição, Boga, Yildiz

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté

Juventus-Sassuolo, dove vedere la partita

Il match delle 20.45 tra bianconeri e neroverdi sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Dazn e in streaming sulla corrispondente app. La partita si potrà seguire online anche sull’app di SkyGo e su NOW.