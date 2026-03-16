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lunedì 16 marzo 2026

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Sassuolo-Inter 0-3, nerazzurre a -4 dalla Roma capolista

Sassuolo-Inter 0-3, nerazzurre a -4 dalla Roma capolista
Tessa Wullaert, Torino, 10 maggio 2025 (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)
LaPresse
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Si riaccende la corsa scudetto. Wullaert mvp della partita

Si riaccende la corsa scudetto nella Serie A femminile. L’Inter batte con un netto 3-0 il Sassuolo nell’ultimo match della 16a giornata e accorcia sulla Roma capolista. Allo stadio “Enzo Ricci” le nerazzurre, allenate da Gianpiero Piovani (ex tecnico delle emiliane), passano grazie alla rete di Henrietta Csiszar nel primo tempo e alla doppietta di Tessa Wullaert nella ripresa. L’Inter torna così al successo dopo la sconfitta contro le giallorosse in campionato e il pareggio, sempre contro le capitoline, nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Sono 11 le reti in Serie A per la centravanti belga Tessa Wullaert (mvp dell’incontro in base ai dati Opta), che non solo è la miglior marcatrice del campionato ma diventa anche la prima nerazzurra ad arrivare in doppia cifra in due edizioni diverse del massimo campionato italiano (10 nel 2024/2025 e 11 in quello 2025/2026).

Ma a sorridere è tutta la squadra di Piovani, che con il risultato di oggi accorcia sulla Roma, prima in classifica a -4, e allunga sulla Juventus, terza a -5 dal Biscione dopo la sconfitta con il Milan rimediata domenica. Si conferma invece estremamente negativo il momento del Sassuolo, che ha perso sei delle ultime sette partite giocate e rimane inchiodato al terzultimo posto in classifica insieme alla Ternana (12 punti a testa).

La classifica di Serie A

  1. Roma 37
  2. Inter 33
  3. Juventus 28
  4. Lazio 27
  5. Napoli 25
  6. Fiorentina 25
  7. Como 24
  8. Milan 24
  9. Ternana 12
  10. Sassuolo 12
  11. Parma 11
  12. Genoa 8
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