Sassuolo-Inter 0-3, nerazzurre a -4 dalla Roma capolista

Si riaccende la corsa scudetto nella Serie A femminile. L’Inter batte con un netto 3-0 il Sassuolo nell’ultimo match della 16a giornata e accorcia sulla Roma capolista. Allo stadio “Enzo Ricci” le nerazzurre, allenate da Gianpiero Piovani (ex tecnico delle emiliane), passano grazie alla rete di Henrietta Csiszar nel primo tempo e alla doppietta di Tessa Wullaert nella ripresa. L’Inter torna così al successo dopo la sconfitta contro le giallorosse in campionato e il pareggio, sempre contro le capitoline, nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Sono 11 le reti in Serie A per la centravanti belga Tessa Wullaert (mvp dell’incontro in base ai dati Opta), che non solo è la miglior marcatrice del campionato ma diventa anche la prima nerazzurra ad arrivare in doppia cifra in due edizioni diverse del massimo campionato italiano (10 nel 2024/2025 e 11 in quello 2025/2026).

Ma a sorridere è tutta la squadra di Piovani, che con il risultato di oggi accorcia sulla Roma, prima in classifica a -4, e allunga sulla Juventus, terza a -5 dal Biscione dopo la sconfitta con il Milan rimediata domenica. Si conferma invece estremamente negativo il momento del Sassuolo, che ha perso sei delle ultime sette partite giocate e rimane inchiodato al terzultimo posto in classifica insieme alla Ternana (12 punti a testa).

La classifica di Serie A