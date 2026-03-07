Juventus-Pisa 4-0, i bianconeri tornano a vincere

Juventus-Pisa finisce 4-0 grazie alle reti di Cambiaso (54′), Thuram (65′), Yildiz (75′) e Boga (93′). I bianconeri tornano a vincere in campionato dopo oltre un mese dall’ultima volta (4-1 in casa del Parma) e dopo aver inanellato due pareggi e due sconfitte. Grazie a questi tre punti la squadra di Spalletti si porta a quota 50, al 6° posto, a -1 da Roma e Como. I toscani, invece, sono ultimi in classifica con 15 punti, alle spalle dell’Hellas Verona per differenza reti.

Juventus-Pisa: il tabellino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti (dal 46′ Kelly), Cambiaso; Locatelli, M. Thuram (dal 77′ Miretti); F. Conceição (dal 77′ Koopmeiners), McKennie, Yildiz (dall’82’ Kostic); David (dal 46′ Boga). All. Luciano Spalletti.

Pisa (3-5-2): Nicolas Andrade; Ant. Caracciolo, F. Coppola, Calabresi (dal 77′ Stojilkovic); Leris (dal 60′ Cuadrado), Aebischer, M. Marin (dal 60′ Loyola), Hojholt (dal 60′ Piccinini), Angori; Moreo, Durosinmi. All. Oscar Hiljemark.

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Gol: 54′ Cambiaso (J), 65′ Thuram (J), 75′ Yildiz (J), 94′ Boga (J)