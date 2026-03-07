Atalanta-Udinese 2-2, Scamacca salva la Dea

Alla New Balance Arena, pareggio 2-2 tra Atalanta e Udinese, match valido per la 28a giornata di Serie A. Doppio vantaggio dei friulani grazie alle reti di Kristensen al 40′ e Davis al 55′ ma una doppietta in quattro minuti di Scamacca (al 75′ e al 79′) spezza i sogni di gloria della squadra di Runjaic. Il pari mantiene la Dea al settimo posto, a quota 46 punti mentre l’Udinese resta decimo a 36.

La doppietta di Scamacca rimonta l’Udinese, pareggio finale a Bergamo 🤝#AtalantaUdinese pic.twitter.com/JZeUcRUyOA — Lega Serie A (@SerieA) March 7, 2026

Atalanta-Udinese: il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (dal 12’ st Zalewski), Hien, Kolasinac (dal 43’ st Djimsiti); Bellanova (dal 12’ st Zappacosta), Musah (dal 1’st De Roon), Pasalic (cap.), Bernasconi; Samardzic (dal 12’ st Krstovic), Sulemana; Scamacca. All. Palladino.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic (dal 1’ st Zarraga); Ehizibue, Piotrowski (dal 17’ st Miller), Karlstrom (cap.), Ekkelenkamp, Kamara (dal 35’ st Arizala); Zaniolo (dal 17’ st Atta), Davis (dal 31’ st Buksa). All. Runjaic

Arbitro: Rapuano

Gol: Kristensen (U) al 39’ pt, Davis (U) al 10’ st, Scamacca (A) al 30’ st e 34’ st

Ammoniti: Mlacic (U) al 20’ pt, De Roon (A) al 7’ st, Okoye (U) al 21′ st

Espulsi: nessuno