Dybala infortunato, lungo stop per l’attaccante della Roma

Niente Paulo Dybala per la Roma. Per i prossimi due mesi circa, l’attaccante giallorosso non potrà giocare. L’argentino è stato sottoposto oggi, 6 marzo, ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro perché tutti gli esami diagnostici precedenti non evidenziavano patologie. L’esame ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà quindi seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane.

La sua assenza rappresenta una tegola non da poco per Gian Piero Gasperini, che non lo avrà a disposizione in match clou come l’andata e il ritorno di Europa League contro il Bologna. Per quanto riguarda le partite di Serie A, Dybala salterà scontri importanti come quello con il Como del 15 marzo, fondamentale in chiave Europa visti gli ultimi risultati utili dei lombardi in campionato, quello a San Siro contro l’Inter del 5 aprile e quello contro l’Atalanta a Bergamo, fissato per il 19 aprile.