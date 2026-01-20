Ancora un ko per l’Inter in Champions League. La formazione di Chivu viene sconfitta dall’Arsenal a San Siro nell’incontro valido per la settima giornata della fase campionato. I londinesi sbloccano il risultato dopo dieci minuti con Gabriel Jesus. Sucic trova il pareggio al 18′, ma ancora Gabriel Jesus riporta i Gunners avanti al 31′. Nella ripresa, Gyokeres cala il tris (84′). I nerazzurri, al terzo stop di fila, restano a 12 punti. L’Arsenal resta al comando, a punteggio pieno, salendo a 21.
Champions League, Inter-Arsenal 1-3: i nerazzurri restano a 12 punti