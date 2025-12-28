L’Inter espugna Bergamo e si porta in testa da sola alla classifica. La formazione di Chivu, al quarto successo di fila in campionato, ha superato l’Atalanta (0-1) nell’incontro valido per la 17esima giornata di Serie A. Decisivo il sinistro vincente di Lautaro Martinez, su assist di Esposito, al 20′ della ripresa, dopo un errore di Djimsiti. In classifica Inter a quota 36, a +1 sul Milan. L’Atalanta resta ferma a 22.
Atalanta-Inter 0-1, Lautaro fa volare i nerazzurri che chiudono in testa il 2025
Per la squadra di Chivu è il quarto successo consecutivo