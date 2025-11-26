Home > Calcio > Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Torna in campo l’Inter di Chivu nella Champions League 2025/2026, oggi 26 novembre, a Madrid sul campo dell’Atletico. I nerazzurri, reduci dal ko nel derby della Madonnina contro il Milan, puntano a riprendersi subito e cercano una vittoria che, in particolare in trasferta, sarebbe importantissima in ottica classifica. L’Inter è infatti in vetta al girone unico a quota 12, a pari punti con Bayern Monaco e Arsenal, che proprio oggi hanno lo scontro diretto in Inghilterra. Tutte e tre le squadre hanno 4 vittorie su quattro partite, e sono le uniche a punteggio pieno. Anche gli spagnoli però non possono permettersi passi falsi: attualmente sono ventesimi in classifica, a quota 6, a pari punti con la Juventus ma con una partita in meno.

Atletico Madrid-Inter: le probabili formazioni

Tra gli spagnoli, il tecnico Diego Simeone fa i conti con gli infortuni di Oblak e Le Normand. In attacco dovrebbe puntare su Griezmann e Alvarez, con l’azzurro Raspadori pronto a entrare a match in corso. Tra i nerazzurri, Chivu in difesa potrebbe dare una chance a Bisseck, così come a Zielinski a centrocampo. Davanti i titolarissimi Lautaro-Thuram.

Ecco le probabili formazioni di partenza:

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez.

Allenatore Simeone.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore Chivu.

Atletico Madrid-Inter, orario e dove vederla

La partita Atletico Madrid-Inter inizierà alle 21. Sarà possibile vederla solo su Amazon Prime, che ne detiene i diritti, in tv e streaming. Il match non sarà trasmesso in chiaro.

Champions League 2025/2026: la classifica