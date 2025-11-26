Accesso Archivi

Atletico Madrid-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu (Foto AP/Antonio Calanni)
Occasione d’oro per gli uomini di Chivu: c’è lo scontro diretto Arsenal-Bayern

Torna in campo l’Inter di Chivu nella Champions League 2025/2026, oggi 26 novembre, a Madrid sul campo dell’Atletico. I nerazzurri, reduci dal ko nel derby della Madonnina contro il Milan, puntano a riprendersi subito e cercano una vittoria che, in particolare in trasferta, sarebbe importantissima in ottica classifica. L’Inter è infatti in vetta al girone unico a quota 12, a pari punti con Bayern Monaco e Arsenal, che proprio oggi hanno lo scontro diretto in Inghilterra. Tutte e tre le squadre hanno 4 vittorie su quattro partite, e sono le uniche a punteggio pieno. Anche gli spagnoli però non possono permettersi passi falsi: attualmente sono ventesimi in classifica, a quota 6, a pari punti con la Juventus ma con una partita in meno.

Atletico Madrid-Inter: le probabili formazioni

Tra gli spagnoli, il tecnico Diego Simeone fa i conti con gli infortuni di Oblak e Le Normand. In attacco dovrebbe puntare su Griezmann e Alvarez, con l’azzurro Raspadori pronto a entrare a match in corso. Tra i nerazzurri, Chivu in difesa potrebbe dare una chance a Bisseck, così come a Zielinski a centrocampo. Davanti i titolarissimi Lautaro-Thuram.

Ecco le probabili formazioni di partenza:

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Alvarez.
Allenatore Simeone.
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Allenatore Chivu.

Atletico Madrid-Inter, orario e dove vederla

La partita Atletico Madrid-Inter inizierà alle 21. Sarà possibile vederla solo su Amazon Prime, che ne detiene i diritti, in tv e streaming. Il match non sarà trasmesso in chiaro.

Champions League 2025/2026: la classifica

  1. Bayern Monaco 12 (4 match disputati)
  2. Arsenal 12 (4)
  3. Inter 12 (4)
  4. Borussia Dortmund 10 (5)
  5. Chelsea 10 (5)
  6. Manchester City 10 (5)
  7. Psg 9 (4)
  8. Newcastle 9 (5)
  9. Real Madrid 9 (4)
  10. Liverpool 9 (4)
  11. Galatasaray 9 (5)
  12. Tottenham 8 (4)
  13. Leverkusen 8 (5)
  14. Sporting Lisbona 7 (4)
  15. Barcellona 7 (5)
  16. Qarabag 7 (5)
  17. Atalanta 7 (4)
  18. Napoli 7 (5)
  19. Olympique Marsiglia 6 (5)
  20. Atletico Madrid 6 (4)
  21. Juventus 6 (5)
  22. Union SG 6 (5)
  23. Psv Eindhoven 5 (4)
  24. Monaco 5 (4)
  25. Pafos 5 (4)
  26. Club Brugge 4 (4)
  27. Eintracht 4 (4)
  28. Atletico Bilbao 4 (5)
  29. Benfica 3 (5)
  30. Slavia Praga 3 (5)
  31. Bodo Glimt 2 (5)
  32. Olympiacos 2 (4)
  33. Copenaghen 1 (4)
  34. Villarreal 1 (5)
  35. Kairat 1 (4)
  36. Ajax 0 (5)
