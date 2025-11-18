Accesso Archivi

martedì 18 novembre 2025

Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: decisi 34 dei 48 posti

La Coppa del Mondo, il trofeo dei Mondiali di calcio
Ancora molto da assegnare soprattutto in Europa

Mentre la nazionale italiana di calcio dovrà passare dai play-off se vorrà evitare di guardare da casa i terzi Mondiali di fila, sono già 34 su 48 le selezioni che hanno strappato il loro biglietto per la Coppa del Mondo 2026 in Usa, Canada e Messico. Ecco tutte le squadre già qualificate e chi è ancora in ballo per la qualificazione.

Concacaf (Nord-Centro America)

  • Canada (Paese ospitante)
  • Messico (Paese ospitante)
  • Usa (Paese ospitante)

Afc (Asia)

  • Giappone
  • Iran
  • Uzbekistan
  • Corea del Sud
  • Giordania
  • Australia
  • Qatar
  • Arabia Saudita

Ofc (Oceania)

  • Nuova Zelanda

Conmebol (Sudamerica)

  • Argentina
  • Brasile
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

Caf (Africa)

  • Marocco
  • Tunisia
  • Egitto
  • Algeria
  • Ghana
  • Capo Verde
  • Sudafrica
  • Costa d’Avorio
  • Senegal

Uefa (Europa)

  • Inghilterra
  • Francia
  • Croazia
  • Portogallo
  • Norvegia
  • Germania
  • Paesi Bassi

I posti che mancano

Uefa (9 posti su 16)

La maggior parte dei posti che mancano al Mondiale 2026 viene dalla Uefa. Manca ancora una partita infatti della fase a gironi e sono stati finora assegnati in maniera certa solo 7 dei 16 posti disponibili per le nazionali europee. Ecco chi è ancora in ballo per la qualificazione diretta e per i playoff.

  • Nel gruppo B si qualificherà direttamente la Svizzera a meno di una sconfitta in Kosovo questa sera 18 novembre con 11 gol di scarto, eventualità che ci sentiamo di definire più che improbabile.
  • Nel gruppo C si qualificherà direttamente la Danimarca in caso di vittoria o pareggio questa sera in casa della Scozia. Viceversa, se la Scozia vince avanza ai Mondiali.
  • Nel gruppo E si qualificherà direttamente la Spagna, che affronterà la Turchia in casa con tre punti di vantaggio e sopra di 14 gol nella differenza reti.
  • Il gruppo H sarà deciso da Austria-Bosnia Erzegovina di questa sera. Due risultati su tre a disposizione per gli austriaci, avanti di due punti prima dell’ultimo match.
  • Nel gruppo J si qualificherà direttamente il Belgio se batterà o pareggerà contro il Liechtenstein nell’ultima partita della fase a gironi.

Gli ultimi quattro posti saranno decisi dai playoff di marzo, a cui parteciperanno:

  • Slovacchia
  • Irlanda del Nord
  • Kosovo
  • Svezia
  • Una tra Danimarca e Scozia
  • Ucraina
  • Turchia
  • Irlanda
  • Polonia
  • Una tra Austria e Bosnia Erzegovina
  • Romania
  • Italia
  • Macedonia del Nord
  • Galles
  • Albania
  • Repubblica Ceca

Concacaf (3 su 6)

  • Si qualificherà una tra Suriname e Panama, pari a 9 punti prima dell’ultima giornata: le due squadre affronteranno rispettivamente Guatemala e El Salvador.
  • Si qualificherà la vincente tra Giamaica e Curacao nello scontro diretto a cui gli antillani arrivano con un punto di vantaggio e 2 risultati su 3 a disposizione.
  • Si qualificherà una tra Honduras e Haiti, pari a 8 punti prima dell’ultima giornata: affronteranno rispettivamente Costa Rica e Nicaragua.

Gli ultimi due posti: i play-off intercontinentali

Gli ultimi due posti saranno decisi dai playoff intercontinentali che si svolgeranno a marzo con squadre provenienti da 5 confederazioni (tutte tranne l’Uefa) e si disputeranno in Messico. Ecco chi vi parteciperà.

  • La vincente di Iraq-Emirati Arabi Uniti del 18 novembre 2025 (Afc)
  • Repubblica Democratica del Congo (Afc)
  • Le due migliori seconde nei gruppi di qualificazione Concacaf
  • Bolivia (Conmebol)
  • Nuova Caledonia (Ofc)

