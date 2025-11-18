Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: decisi 34 dei 48 posti

Mentre la nazionale italiana di calcio dovrà passare dai play-off se vorrà evitare di guardare da casa i terzi Mondiali di fila, sono già 34 su 48 le selezioni che hanno strappato il loro biglietto per la Coppa del Mondo 2026 in Usa, Canada e Messico. Ecco tutte le squadre già qualificate e chi è ancora in ballo per la qualificazione.
Concacaf (Nord-Centro America)
- Canada (Paese ospitante)
- Messico (Paese ospitante)
- Usa (Paese ospitante)
Afc (Asia)
- Giappone
- Iran
- Uzbekistan
- Corea del Sud
- Giordania
- Australia
- Qatar
- Arabia Saudita
Ofc (Oceania)
- Nuova Zelanda
Conmebol (Sudamerica)
- Argentina
- Brasile
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
Caf (Africa)
- Marocco
- Tunisia
- Egitto
- Algeria
- Ghana
- Capo Verde
- Sudafrica
- Costa d’Avorio
- Senegal
Uefa (Europa)
- Inghilterra
- Francia
- Croazia
- Portogallo
- Norvegia
- Germania
- Paesi Bassi
I posti che mancano
Uefa (9 posti su 16)
La maggior parte dei posti che mancano al Mondiale 2026 viene dalla Uefa. Manca ancora una partita infatti della fase a gironi e sono stati finora assegnati in maniera certa solo 7 dei 16 posti disponibili per le nazionali europee. Ecco chi è ancora in ballo per la qualificazione diretta e per i playoff.
- Nel gruppo B si qualificherà direttamente la Svizzera a meno di una sconfitta in Kosovo questa sera 18 novembre con 11 gol di scarto, eventualità che ci sentiamo di definire più che improbabile.
- Nel gruppo C si qualificherà direttamente la Danimarca in caso di vittoria o pareggio questa sera in casa della Scozia. Viceversa, se la Scozia vince avanza ai Mondiali.
- Nel gruppo E si qualificherà direttamente la Spagna, che affronterà la Turchia in casa con tre punti di vantaggio e sopra di 14 gol nella differenza reti.
- Il gruppo H sarà deciso da Austria-Bosnia Erzegovina di questa sera. Due risultati su tre a disposizione per gli austriaci, avanti di due punti prima dell’ultimo match.
- Nel gruppo J si qualificherà direttamente il Belgio se batterà o pareggerà contro il Liechtenstein nell’ultima partita della fase a gironi.
Gli ultimi quattro posti saranno decisi dai playoff di marzo, a cui parteciperanno:
- Slovacchia
- Irlanda del Nord
- Kosovo
- Svezia
- Una tra Danimarca e Scozia
- Ucraina
- Turchia
- Irlanda
- Polonia
- Una tra Austria e Bosnia Erzegovina
- Romania
- Italia
- Macedonia del Nord
- Galles
- Albania
- Repubblica Ceca
Concacaf (3 su 6)
- Si qualificherà una tra Suriname e Panama, pari a 9 punti prima dell’ultima giornata: le due squadre affronteranno rispettivamente Guatemala e El Salvador.
- Si qualificherà la vincente tra Giamaica e Curacao nello scontro diretto a cui gli antillani arrivano con un punto di vantaggio e 2 risultati su 3 a disposizione.
- Si qualificherà una tra Honduras e Haiti, pari a 8 punti prima dell’ultima giornata: affronteranno rispettivamente Costa Rica e Nicaragua.
Gli ultimi due posti: i play-off intercontinentali
Gli ultimi due posti saranno decisi dai playoff intercontinentali che si svolgeranno a marzo con squadre provenienti da 5 confederazioni (tutte tranne l’Uefa) e si disputeranno in Messico. Ecco chi vi parteciperà.
- La vincente di Iraq-Emirati Arabi Uniti del 18 novembre 2025 (Afc)
- Repubblica Democratica del Congo (Afc)
- Le due migliori seconde nei gruppi di qualificazione Concacaf
- Bolivia (Conmebol)
- Nuova Caledonia (Ofc)