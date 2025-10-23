Celik: “Felice a Roma, con Gasperini allenamenti più duri”

“Abbiamo lavorato davvero molto bene fino ad oggi. Ho fatto con Gasperini gli allenamenti più duri della mia carriera, ma ne vedo i benefici in campo. Mi sento molto in forma fisicamente. Lui ci trasmette la sua esperienza: stiamo andando bene, ma credo che possiamo fare ancora meglio”. Così Zeki Çelik ai microfoni dell’emittente turca Trt Spor, parlando della sua carriera alla Roma e del futuro nella nazionale maggiore.

Riguardo le sue prestazioni a Roma e i suoi obiettivi, Çelik ha spiegato che la motivazione è sempre alta e che l’obiettivo include anche un percorso importante in Europa League: “Sono sempre felice di essere qui. Voglio concentrarmi in campo perché penso che se mi esprimo al meglio, le opportunità arriveranno. Per me è questo ciò che conta. Sono felice a Roma e voglio continuare a crescere qui”, ha detto il difensore turco.

Sul cammino della Turchia verso i Mondiali, ha evidenziato: “La nostra nazionale ha davvero una squadra di qualità e stiamo andando bene. Credo che possiamo migliorare ancora, perché siamo giovani e abbiamo solo bisogno di un po’ più di esperienza. Molti nostri giocatori giocano regolarmente nei propri club in Europa e stanno rendendo bene. Spero davvero che riusciremo a partecipare alla Coppa del Mondo”. Un pensiero anche al commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella: “Parlo talvolta in italiano con lui. All’inizio ero un po’ timoroso, ma sento sempre il suo supporto”.