venerdì 10 ottobre 2025

Italia Under 21, Svezia sconfitta 4-0

Pisilli festeggia uno dei suoi due gol (Foto LaPresse/Fabrizio Zani)
Azzurrini primi nel girone E

Italia Under 21, goleada degli azzurrini nel match con la Svezia, valido per il girone E delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

I ragazzi di Silvio Baldini passano in vantaggio al 12′ con Pisilli e al 40′ trovano il raddoppio con Camarda, che trasforma un calcio di rigore. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo Pisilli sigla la doppietta personale. Infine Berti, ancora su rigore, chiude i giochi al 93′. Finisce 4-0.

La classifica del girone E

L’Italia è prima con la Polonia nel suo girone, ecco la classifica:

  1. Polonia 9
  2. Italia 9
  3. Montenegro 3
  4. Macedonia del Nord 3
  5. Svezia 3
  6. Armenia 0
