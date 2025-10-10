Italia Under 21, Svezia sconfitta 4-0

Italia Under 21, goleada degli azzurrini nel match con la Svezia, valido per il girone E delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.
I ragazzi di Silvio Baldini passano in vantaggio al 12′ con Pisilli e al 40′ trovano il raddoppio con Camarda, che trasforma un calcio di rigore. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo Pisilli sigla la doppietta personale. Infine Berti, ancora su rigore, chiude i giochi al 93′. Finisce 4-0.
La classifica del girone E
L’Italia è prima con la Polonia nel suo girone, ecco la classifica:
- Polonia 9
- Italia 9
- Montenegro 3
- Macedonia del Nord 3
- Svezia 3
- Armenia 0