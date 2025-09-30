Stadio San Siro, Salvini: “Forza Italia sbaglia ma il centrodestra non è in discussione”

Milan e Inter esprimono soddisfazione: “Passo storico per club e città”

La delibera per la vendita dello Stadio San Siro a Inter e Milan continua a far discutere. A Milano, la decisione ha spaccato il Consiglio comunale, suscitando reazioni contrastanti non solo tra le parti politiche ma anche tra i club e i loro ex campioni.

La posizione di Matteo Salvini e la reazione di Forza Italia

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato la decisione di Forza Italia di uscire dall’aula del Consiglio comunale durante la votazione. Per il leader della Lega, la scelta è stata “sbagliata”, poiché “gli assenti hanno sempre torto”. Salvini ha sottolineato la coerenza del voto della Lega, pur criticando la Giunta Sala per aver perso “cinque anni” e una “grande occasione per ridisegnare l’intero quartiere”. Ha aggiunto che una scelta così importante non andava fatta “di fretta e furia”. Nonostante la spaccatura, ha ribadito che la decisione di Forza Italia “non mette in discussione il centrodestra”.

AC Milan and FC Internazionale Milano are pleased with the City Council's approval of the sale of the San Siro and its surrounding area: a historic and decisive step for the future of the Clubs and the City. — AC Milan (@acmilan) September 30, 2025

La soddisfazione di Inter e Milan e la speranza di Aldo Serena

In una nota congiunta, Inter e Milan hanno espresso la loro “soddisfazione” per l’approvazione della vendita di San Siro, definendola un “passo storico e decisivo per il futuro dei club e della città”. I due club si dicono fiduciosi di poter realizzare un “nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali”, un impianto che diventerà una nuova “icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo”.

Anche Aldo Serena, ex attaccante di entrambe le squadre, è intervenuto sulla questione. L’ex calciatore ha espresso le sue emozioni legate al Meazza, definendolo “il mio stadio per dieci anni” e confessando che il suo primo gol in Serie A a 18 anni è rimasta “l’emozione più forte”. Serena si è detto felice che il nuovo impianto sorga “sempre lì adiacente” e si augura che il “brand San Siro rimanga”, poiché è un “brand fortissimo, internazionale”. Nonostante il cambiamento, l’ex campione ha chiosato che il fatto che lo stadio rimanga in zona “mi fa piacere”.