Milan, Luka Modric compie 40 anni

Luka Modric compie oggi 40 anni. Nato il 9 settembre 1985 a Zara, in Croazia, è uno dei centrocampisti più eleganti e vincenti della storia del calcio moderno.

La carriera di Luka Modric

Piccolo di statura, 172 centimetri, ma gigante per talento e visione di gioco, in più di vent’anni di carriera Modric ha illuminato con le maglie della Dinamo Zagabria, del Tottenham e soprattutto del Real Madrid, con cui ha scritto pagine indimenticabili: cinque Champions League, sei titoli di Liga e quel Pallone d’Oro del 2018 che ha spezzato un decennio di dominio Messi-Cristiano Ronaldo. Oltre ai successi in Nazionale come la finale di Russia 2018 e le semifinali di Qatar 2022.

La sfida col Milan per chiudere la carriera

Ora, a 40 anni, per l’ex numero 10 delle Merengues una nuova sfida in Italia: è già punto di riferimento per il centrocampo del Milan, nel tentativo di riportare i rossoneri nell’Europa che conta.