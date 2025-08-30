Calciomercato, le notizie del 30 agosto – Milan, ufficiale l’arrivo di Nkunku

“Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Ho detto soltanto una volta che mancavano tre acquisti a marzo. Ho parlato di mercato e non è cambiato nulla. È stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio. Io sono contento della squadra e vedo i ragazzi bene e motivati. La continuità è un valore aggiunto. Poi c’è il ritorno di Bremer e adesso sta tornando Cabal. Poi vediamo in questi due giorni”. Così Igor Tudor, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Genoa.
“Chalanoglu è un giocatore importante e lo ha dimostrato, come ha dimostrato di voler stare in questo gruppo e di migliorarsi perché dal primo giorno ci ha fatto vedere cose importanti. È tornato motivato e con la mentalità e ambizione giuste, con la voglia di lasciarsi alle spalle la scorsa stagione consapevole del fatto che ciò che conta è quest’anno. Le prime partite sono importantissime, adesso ritorna dopo la squalifica e siamo contenti”. Così Cristian Chivu tecnico dell’Inter, alla vigilia della sfida contro l’Udinese, match valido per la seconda giornata di campionato.
Risolto il ‘caso’ scoppiato giovedì in casa Napoli: Daniele Decibel Bellini, speaker del San Paolo-Maradona dal 20210, rimarrà la voce delle formazioni e dei goal degli azzurri, mentre alla Golden Boys, società guidata da Geolier e dal fratello, andrà la direzione artistica degli show e dj set, con Timo Suarez a presentare il pre-match. Si è ricomposta così, dopo serrate riunioni e trattative – il Napoli sarà in campo per la prima partita casalinga della stagione alle 20.45 contro il Cagliari, la frattura creatasi giovedì con l’annuncio dell’addio a Bellini e dell’affidamento della direzione artistica degli eventi al Maradona alla società di Geolier, una decisione del Napoli che aveva suscitato vibranti proteste tra i tifosi con il passo indietro, nella notte tra giovedì e venerdì, del rapper partenopeo che aveva annunciato la volontà di non procedere al contratto tra la sua società e quella di Aurelio de Laurentiis.
È fatta per l’arrivo in giallorosso di Kostas Tsimikas. L’esterno greco del Liverpool, classe ’96, sbarcherà a Ciampino alle 15.30 per iniziare la sua avventura con i giallorossi. L’ellenico si sottoporrà alle visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. L’accordo prevede un prestito secco e la Roma coprirà il suo ingaggio fino a giugno.
La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava l’attaccante Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029. La Fiorentina e Moise Kean proseguiranno pertanto insieme il percorso iniziato nella stagione 2024/25, nella quale il calciatore ha realizzato 25 reti in 44 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Conference League. “Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze” così ha voluto commentare il Presidente Rocco Commisso “ e da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club.Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.
Il Milan comunica di aver acquistato a titolo definitivo Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L’attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Nato a Lagny-sur-Marne (Francia) il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell’estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025. Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 Nkunku debutta nella Nazionale maggiore della Francia, con cui vanta 14 presenze e 1 gol. Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18.