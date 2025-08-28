Manchester United eliminato da un club di quarta divisione, sconfitta clamorosa in Carabao Cup

Disastro Manchester United. Il club inglese è stato eliminato dalla Coppa di Lega (Carabao Cup) dal Grimsby Town, squadra di quarta divisione. Una sconfitta clamorosa che segna un triste primato nella storia dei Red Devils e che allunga il periodo buio che sta attraversando la società.

La partita, disputata al Blundell Park di Cleethorpes (che si affaccia sulla costa est del Regno Unito) e valida per il secondo turno, è terminata ai rigori: 12-11 in favore dei padroni di casa. Ai tempi regolamentari il match si è fermato sul punteggio di 2-2. I ragazzi di Rúben Amorim erano riusciti a recuperare due reti di svantaggio: il pareggio era arrivato all’89’ grazie a Harry Maguire. Tutto inutile, però, perché il Grimsby Town ha trovato la gloria proprio ai calci di rigore. Decisivo quello sbagliato da Bryan Mbeumo e quello realizzato da Darragh Burns.

Incontenibile la gioia dei tifosi bianconeri, che a fine match hanno invaso il campo. Le immagini sono diventate virali sui social.

Fourth division side Grimbsy Town have eliminated Manchester United in the Carabao Cup and the fans are invading the pitch ‼️



(via @MarkOgden_) pic.twitter.com/tnnsASaQtk — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 27, 2025

Amorim: “Spiace per i tifosi, qualcosa deve cambiare”

“Voglio solo dire ai tifosi che mi dispiace davvero. Il supporto che mi danno, il supporto che mi danno sempre, nonostante tutte le sconfitte, con la squadra, oggi non ho altro da dire se non che mi dispiace”, ha detto a Sky Sport il tecnico del Manchester United Ruben Amorim. “I giocatori hanno parlato davvero forte” con la loro prestazione. Alla richiesta di chiarire cosa intendesse con l’espressione “molto forte” usata dai suoi calciatori, l’allenatore ha aggiunto: “È davvero chiaro cosa hanno detto. Andiamo avanti. Penso che sia stato davvero chiaro per tutti quello che è successo oggi”.

Marcatori

Charles Vernam 22′ Grimsby Town

Tyrell Warren 30′ Grimsby Town

Bryan Mbeumo 75′ Manchester United

Harry Maguire 89′ Manchester United

Calci di rigore