Giovanni Manna, ritiro della patente per il direttore sportivo del Napoli

Al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, il 31 luglio è stata ritirata la patente per 6 mesi dai carabinieri di Castel Di Sangro (L’Aquila), guidati dal capitano Giuseppe Testa. Il ds sarebbe risultato positivo all’alcol test durante un controllo sulla statale 17, in Alto Sangro, dopo aver festeggiato il compleanno dell’allenatore Antonio Conte. Manna è stato fermato alla guida di una Mercedes dla e sarebbe risultato positivo all’alcol test, con 0,8 g/l su un limite di 0,5 g/l. I campioni d’Italia erano appena arrivati in Abruzzo per il ritiro, come di consueto, a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto.

Per Manna estate da dimenticare: infortunio e operazione chirurgica

Il ritiro della patente non è l’unica disavventura capitata a Giovanni Manna in questa tormentata estate. Il dirigente napoletano, infatti, ha accusato anche un infortunio al piede mentre stava facendo footing. Il direttore sportivo si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico al tendine d’Achille ed è stato operato dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch.

Chi è Giovanni Manna, il passato alla Juve e il rapporto con Zeman

Giovanni Manna è nato a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, nel 1988 e ha iniziato la sua esperienza nel mondo del calcio da giovanissimo. Già a 21 anni, infatti, girava nei campi dei dilettanti alla ricerca di giovani talenti. Da dirigente, il salto nel calcio di Serie A è avvenuto con le giovanili della Juventus, con le quali ha iniziato a collaborare nel 2019 come responsabile della Primavera. Sotto la sua gestione si sono affacciati in prima squadra giocatori come Fagioli, Miretti e Soulé. Manna ha lavorato a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, che all’epoca si era appena trasferito a Torino proprio dal Napoli. In precedenza Manna aveva lavorato per il Forlì, oltre ad aver collezionato esperienze da dirigente in Svizzera, prima al Chiasso e poi a Lugano, dove ha incrociato il cammino di Zdenek Zeman, allenatore della prima squadra. L’arrivo a Napoli è stato ufficializzato il 29 maggio 2024, una settimana dopo che la Juventus aveva formalmente annunciato il divorzio con il suo dirigente.



