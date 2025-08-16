Calciomercato, Inter dopo no per Konè torna su Lookman

Il calciomercato prosegue. Il campionato è alle porte eppure i cantieri delle squadre restano aperti. L’Inter, che da oggi annovera anche l’attuale presidente Beppe Marotta tra i suoi azionisti con una quota del 2%, torna all’assalto per Ademola Lookman, pista mai realmente abbandonata, nemmeno in queste settimane in cui i riflettori si sono accesi su Manu Koné, centrocampista della Roma, per il quale è arrivato il ‘no’ categorico dei Friedkin. Così il nome dell’attaccante nigeriano è tornato protagonista per il mercato dei neroazzurri che, fin qui hanno operato con pragmatismo, senza fuochi d’artificio. La società ha confermato il riscatto di Zalewski, ha accolto Bonny, Sucic ed Henrique con logica prospettica e liberato risorse grazie a cessioni mirate come quelle di Buchanan e Satriano.

L’offerta dell’Inter

Per portare a casa Lookman l’Inter ha offerto circa 45 milioni di euro complessivi, ma l’Atalanta sembra non volersi muovere da una valutazione che parte da almeno 50 milioni più bonus e potrebbe arrivare a 55. Un divario che non riguarda solo strategie di mercato ma anche precise questioni di bilancio. Marotta però sembra non scoraggiarsi e attende: potrebbe decidere di alzare l’offerta oppure sperare che i bergamaschi nei prossimi giorni abbassino la guardia cedendo un giocatore lontano dai piani del club e dalla piazza.

Roma, il dossier Pellegrini

Sul fronte uscite alla Roma si apre il dossier Lorenzo Pellegrini: nelle ultime ore il club giallorosso avrebbe dato mandato a due intermediari internazionali e le prime richieste sembrano arrivare dal West Ham. Il club ora è in trattativa, in fase avanzata, per l’arrivo di Leon Bailey dall’Aston Villa e Jadon Sancho, possibile ala aggiuntiva per dare maggiore imprevedibilità all’attacco di Gasperini.

L’affaire Donnarumma

Occhi puntati anche sulla Ligue1, dove Donnarumma non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain di un Luis Enrique che oggi in conferenza, ribadisce di voler “vincere tutto” in questa stagione. Lo stesso tecnico, si era assunto la responsabilità della scelta e l’aveva motivata con la necessità di un “profilo diverso”, probabilmente incarnato dal neoarrivato Chevalier, già protagonista in Supercoppa. Taglio netto dunque a un numero uno di caratura internazionale: per Gigio molto probabile che la destinazione sia Manchester, sponda City.

Le mosse di Napoli, Milan e Juventus

Tornando alla Serie A, il Napoli ha adottato un approccio equilibrato: ritorno definitivo in Turchia per Victor Osimhen e partenza di Raspadori verso l’Atlético Madrid; quest’ultima ha fatto rumore ma ha portato liquidità da reinvestire in giocatori come Beukema, Lang, De Bruyne, Lucca e Milinkovic-Savic, confermando una gestione attenta ma ambiziosa, capace finora di mantenere un saldo positivo pur con acquisti importanti. Il Milan, invece, ha colto l’occasione per essere aggressivo: ha aggiunto valore al reparto difensivo e di centrocampo con inserti come Athekame, De Winter, Estupiñßn, Jashari, Modric a parametro zero e Ricci, puntando su innesti di qualità e esperienza.

Anche la Juventus resta in primo piano, consolidando la squadra con due innesti di peso. Dusan Vlahovic, nonostante le intenzioni del club, al momento resta in bianconero per mancanza di offerte concrete e del suo elevato ingaggio. In parallelo, sembra certo, ormai, il possibile ritorno di Randal Kolo Muani dal Psg. L’Atalanta, che ha aperto il ciclo con Juric in panchina, nelle ultime ore sembra aver bussato alla porta viola per iniziare una trattativa e riprendersi il tedesco Robin Gosens, ma in generale il mercato della Dea non ha ancora puntato su rinforzi di peso.

Le prossime due settimane diranno se i movimenti già definiti basteranno o se arriveranno i colpi destinati a cambiare volto alla Serie A.