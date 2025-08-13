Home > Calcio > Supercoppa UEFA 2025, oggi Psg-Tottenham: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Supercoppa UEFA 2025 si giocherà stasera, mercoledì 13 agosto alle ore 21:00 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita vedrà affrontarsi il Paris Saint-Germain, vincitore dell’ultima Champions League, e il Tottenham Hotspur, campione dell’ultima Europa League. L’evento promette grande spettacolo e attira l’attenzione di appassionati di calcio di tutta Europa.

Dove vedere PSG-Tottenham in tv e streaming

Per gli appassionati italiani, la partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire l’incontro in streaming grazie alle piattaforme Sky Go e NOW, assicurandosi così la visione da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

Probabili formazioni

Paris Saint-Germain

Guidato da Luis Enrique, alla guida del club parigino dal 2023, il PSG continua a puntare su un reparto avanzato pirotecnico. Il tecnico spagnolo dovrebbe schierare un classico 4-3-3 con un tridente offensivo formato da El Bilal Touré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, che si sono distinti anche nella vittoriosa finale di Champions League. A centrocampo, il portoghese Vitinha sarà il fulcro della manovra, affiancato da Joao Neves e Fabián Ruiz. In difesa, tolto il grande assente Donnarumma, tra i pali ci sarà Chevalier con Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes a protezione.

Probabile formazione (4-3-3)

Allenatore: Luis Enrique

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Tottenham Hotspur

Il Tottenham, reduce dalla vittoria in Europa League, ha cambiato allenatore affidando a Thomas Frank, ex allenatore del Brentford, il timone della squadra. Legato anche lui a un calcio propositivo e offensivo dovrebbe schierare come modulo un 4-3-3, con Guglielmo Vicario tra i pali. La difesa sarà formata da Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie. A centrocampo, Bentancur, Sarr e Bissouma saranno gli uomini chiave. In attacco, la linea sarà guidata dall’attaccante Dominic Solanke, affiancato da Johnson e Richarlison.

Probabile formazione (4-3-3)

Allenatore: Thomas Frank

Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bentancur, Bissouma; Johnson, Solanke, Richarlison