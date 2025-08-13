Premier League ’25-’26 al via: City, Arsenal e Chelsea a caccia del Liverpool

Con l’anticipo di venerdì tra Liverpool e Bournemouth riparte ufficialmente una Premier league mai così aperta nella lotta per il titolo di campione di Inghilterra.

Il Liverpool di Slot punta a riconfermarsi

I ‘reds’ di Arne Slot, ancora scossi dalla tragica morte di Diogo Jota, restano favoriti per il bis dopo il successo dell’ultima stagione, anche grazie a un mercato sontuoso che vede nel bomber tedesco Florian Wirtz il fiore all’occhiello. Per strapparlo al Bayern Leverkusen il Liverpool ha messo sul piatto oltre 130 milioni di euro, cifra record per un singolo acquisto in Premier e in assoluto la terza operazione più costosa della storia del calcio, dopo i 222 e i 180 milioni spesi dal Psg, rispettivamente, per Neymar e Mbappè. L’obiettivo è confermarsi campione per il secondo anno consecutivo, missione che il club di Anfield non centra dal 1984. Ma Slot ha già sfidato ogni pronostico, vincendo la Premier al suo primo anno nel più importante campionato al mondo, come avevano fatto – in precedenza – giganti della panchina come José Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini e Antonio Conte. Seguendo le sue indicazioni la rosa è stata rafforzata e conterà su un attacco che, oltre a Wirtz, potrà schierare anche Hugo Ekitike.

Il City di Guardiola principale competitor del Liverpool

Il Manchester City è da tutti indicato come la principale rivale del Liverpool. Gli uomini di Pep Guardiola sono reduci da una stagione in chiaroscuro. Nessun trofeo vinto (non succedeva dal primo anno col tecnico spagnolo in panchina) e una qualificazione Champions ottenuta solo nelle ultime giornate. Il club, da gennaio, ha avviato una politica di ricostruzione che l’ha portato a investire sul mercato quasi 390 milioni di euro. Nel complesso si è trattato di una vera e propria rivoluzione tecnica che ha portato alla corte di Guardiola, tra i tanti, Omar Marmoush e Rayan Cherki. Il City spera anche di riabbracciare Rodri. Il Pallone d’oro in carica è reduce da un infortunio al crociato che lo ha costretto a saltare quasi tutta la scorsa stagione e, negli ultimi giorni, si è fermato di nuovo.

Gyokeres, l’Arsenal di Arteta ha il bomber che cercava

Ma il Liverpool dovrà guardarsi anche dall’Arsenal, arrivato secondo a 10 punti dai ‘reds’ nell’ultima stagione. I ‘Gunners‘ puntano a scrollarsi di dosso l’immagine di ‘eterni non vincenti’ ben raccontata da Nick Hornby in ‘Febbre a 90’. Lo dimostra l’acquisto di un bomber di razza come Viktor Gyokeres per oltre 63 milioni di euro più bonus. L’attaccante svedese ha superato in gol Kylian Mbappé, Erling Haaland e Mohamed Salah la scorsa stagione. Il suo record complessivo con lo Sporting Lisbona è stato di 97 gol e 22 assist in 102 partite. Numeri che l’Arsenal spera possa replicare in Inghilterra.

La rinascita del Chelsea sotto la guida di Maresca

Il Chelsea, per storia, non può essere annoverata tra le outsider nonostante non vinca il campionato da diversi anni. L’epoca d’oro di Roman Abramovich sembra lontana ma i ‘Blues’ continuano a investire e nell’ultima stagione si sono rilanciati alla grande, vincendo la Conference League e laureandosi campioni iridati nel Mondiale per club Fifa. Enzo Maresca, che sta gestendo la fase di rinascita del club dopo l’approdo degli americani guidati da Todd Boehly, guiderà una squadra rafforzata che può seriamente impensierire le altre big.

L’incognita Manchester United, tra sogni di gloria e fallimenti collezionati

C’è poi l’incognita rappresentata dal Manchester United, reduce dal suo peggiori piazzamento nell’era della Premier League (15esimo posto), dal record di sconfitte subite (18) e dal minor numero di punti guadagnati (42). Un disastro per la nobile decaduta del calcio inglese, in declino dal ritiro di Alex Ferguson nel 2013. Il club ha affidato l’operazione rilancio a Ruben Amorim, che ha promesso di riportare lo Utd all’età dell’oro. Subentrato a Ten Hag a novembre 2024 quest’estate ha potuto lavorare sin dall’inizio su una squadra che ora può contare su innesti come Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e, soprattutto, Benjamin Sesko. In attesa di tornare a lottare per il titolo, il Manchester spera almeno di rientrare in Champions League ma l’inizio di stagione sarà proibitivo, dovendo affrontare Arsenal, City e Chelsea nelle prime cinque partite. Tra le squadre che puntano a posto Champions anche il Newcastle, mentre Leeds, Burnley e Sunderland dovranno darsi da fare per evitare la retrocessione.