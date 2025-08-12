Monza-Inter, amichevole 12 agosto: formazioni, dove vederla in chiaro

L’Inter torna in campo oggi, martedì 12 agosto, nella terza amichevole pre-campionato contro il Monza. I nerazzurri dopo il raduno al Bper Training Centre dello scorso 26 luglio hanno iniziato la preparazione in vista della Serie A 2025/26, che scatterà lunedì 25 agosto a San Siro contro il Torino.

Nel primo test in famiglia la squadra di Chivu ha superato l’Inter U23 con il risultato di 7-2 grazie alle reti di Bonny, Asllani, Lautaro, Esposito, Luis Henrique, Calhanoglu e all’autogol di Kamate. Risultato positivo anche nella seconda amichevole estiva contro il Monaco in cui i nerazzurri nonostante l’inferiorità numerica hanno ribaltato la partita grazie alle firme di Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny per il definitivo 2-1.

Orario e dove vederla in chiaro in tv

La partita tra il Monza e l’Inter è in programma alle ore 21 all’U-Power Stadium, ‘casa’ dei brianzoli’. Sarà possibile vedere l’incontro in diretta e in chiaro su Sportitalia. Il match sarà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma web di Sportitalia.

Quello contro il Monza sarà il terzo impegno della preseason, seguito dalla sfida allo stadio San Nicola di Bari contro l’Olympiacos del 16 agosto, ultima tappa prima dell’esordio in campionato.

Le due squadre si sfidano dopo il successo nerazzurro per 3-2 dello scorso campionato. Per i padroni di casa questo sarà l’ultimo test prima della partita di Coppa Italia di domenica 17 agosto contro il Frosinone e l’esordio nel campionato di Serie B contro il Mantova.

Per il Monza sarà la sesta amichevole del precampionato che ha registrato quattro successi e una sconfitta. Il cammino del Monza è iniziato con il 4-1 contro la formazione svizzera del Collina d’Oro, seguito dalla vittoria di misura firmata da Keita contro la Giana Erminio. La terza amichevole contro Alcione Milano si è chiusa sul 2-0 con gol di Maric e rigore di Pessina, stesso risultato del quarto test contro l’Albinoleffe deciso dalle reti di Domanico e Ballabio. L’unica sconfitta della formazione di Bianco è arrivata nell’amichevole contro l’Atalanta avviata da un gol di Birindelli e chiusa sul 2-1 in rimonta per i bergamaschi.

I precedenti

Sarà la quattordicesima sfida tra Inter e Monza che si sono affrontate sei volte in Serie A con un bilancio di tre vittorie nerazzurre, due pareggi e un successo per i biancorossi. Le restanti sette sfide si sono disputate in Coppa Italia tra gli anni ’50 e gli anni ’90 e hanno registrato 5 successi dell’Inter, un pareggio e una vittoria dei biancorossi.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico nerazzurro Chivu sembra orientato a confermare il 3-5-2 con il tandem d’attacco formato da Lautaro e Bonny. Il francese Thuram dovrebbe quindi partire dalla panchina, scelta che potrebbe essere confermata anche all’esordio dei nerazzurri in campionato.

Queste le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Birindelli; Colpani, Caprari; Keita. All. Bianco.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.