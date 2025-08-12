Donnarumma-Psg: è rottura. Morata al Como

Ora è ufficiale: Gigio Donnarumma non figura tra i convocati del Paris Saint Germain per la finale della Supercoppa europea, in programma domani a Udine contro il Tottenham. Nella lista diramata oggi dal Psg, tra i portieri, ci sono il nuovo acquisto Lucas Chevalier – arrivato dal Lille per poco più di 40 milioni di euro – e il secondo Matvei Safonov. La scelta di Luis Enrique sancisce la rottura con l’estremo difensore azzurro, la cui permanenza tra i campioni d’Europa era stata già messa in dubbio dall’ingaggio di Chevalier. Il club parigino ha scelto la linea dura dopo che Donnarumma si è rifiutato di firmare il rinnovo del contratto a un anno dalla scadenza di quello attuale. Il rischio di perdere il giocatore a parametro zero l’anno prossimo impone al Psg di mettere subito Donnarumma sul mercato, per evitare di replicare quanto avvenuto l’anno scorso con Kylian Mbappé, passato al Real Madrid da svincolato. Per i parigini si tratterà comunque di una perdita importante: il portiere italiano è stato tra i protagonisti nell’ultima stagione di Champions league, risultando decisivo nella vittoria finale del Psg.
Dopo l’arrivo di Evan Ferguson, la Roma potrebbe completare la rivoluzione in attacco con Nikola Krstovic. Ne sono convinti i bookmaker che offrono l’approdo nella capitale del centravanti del Lecce a 1,75 su Planetwin365. L’arrivo del montenegrino significherebbe addio quasi certo per Artem Dovbyk, che non sembra intoccabile nei piani di Gian Piero Gasperini. La cessione dell’ucraino si gioca a 1,85 su Snai. Non sarà un punto fermo della nuova Roma nemmeno Lorenzo Pellegrini, appena privato della fascia di capitano dall’ex tecnico dell’Atalanta. Il clamoroso cambio di maglia del centrocampista romano vale 2 volte la posta
Circondato da ragazzi che potrebbero essere i suoi figli, Robert Lewandowski ha ancora la stessa fame di 10 o 15 anni fa a 37 anni. Il polacco è più concentrato che mai sul mantenersi in forma. “Sono ancora qui per dimostrare il mio meglio”, afferma in una intervista alla Bbc sul suo legame con il Barcellona. L’attaccante sta entrando nella sua 22esima stagione da calciatore professionista e conta più di 700 gol in carriera. Lamine Yamal non era ancora nato quando Lewandowski ha iniziato, ma nonostante abbia 19 anni più di lui, l’attaccante crede di poter imparare dai giocatori più giovani: “Ho capito che non posso combattere con loro, ma posso aiutarli e anche loro possono aiutare me. Sto imparando molto dai ragazzi”. L’ottimo feeling tra Lewandowski e Yamal è evidente e spesso sfocia in battute e siparietti che diventano subito virali. “È la prima volta nella mia vita che vedo dopo 50 minuti qualcosa di così speciale”, confessa. “Non potevo crederci perché non avevo mai visto un giocatore così a quell’età. Pensavo fosse impossibile a 15 anni”.Se Lamine non vincerà il Pallone d’Oro quest’anno, per Lewandowski è solo un appuntamento rimandato: “La stagione di Lamine Yamal è stata incredibile, ma ancora molto tempo davanti, se non quest’anno, forse l’anno prossimo. Anche Raphinha ha avuto una stagione incredibile. Abbiamo giocatori che potrebbero essere i favoriti per la vittoria di questo premio”, aggiunge. E ripensando a quel famoso Pallone d’Oro del 2020 rimasto vacante a causa della pandemia, confessa: “Ero nel momento migliore della mia carriera; ho vinto tutto con il mio club. Non so perché non l’ho ancora vinto”.
“Sono molto felice ed emozionato, perché non credo che avrei mai potuto immaginare di indossare la maglia di un club così importante nemmeno nei miei sogni più belli. Sono davvero orgoglioso di avere questa opportunità e non vedo l’ora di scendere in campo. Non vedo l’ora di rendere felici i tifosi, insieme alla squadra. Sono davvero motivato, molto felice”. Così Giacomo Raspadori nella prima intervista da nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Lo riporta Marca. Raspadori arriva a Madrid da campione d’Italia in carica. “Vincere due scudetti è stato molto importante. Senza dubbio, vengo qui con tanta voglia, tanta energia e farò tutto il possibile, insieme ai miei compagni, per vincere qualcosa anche qui – ha spiegato – Penso che non ci sia niente di più bello che vincere trofei con sacrificio, sudore e determinazione”. Essere allenato da Simeone, ha aggiunto, “è qualcosa di molto speciale, perché è un allenatore molto completo, un allenatore che ha dimostrato molto, che ha sempre chiarito che le sue squadre hanno caratteristiche molto specifiche. L’ho sempre ammirato molto, ho sempre visto molte cose che hanno attirato la mia attenzione, ed è per questo che sono molto emozionato, molto felice di incontrarlo e lavorare con lui”.
Alvaro Morata è un nuovo giocatore del Como. L’attaccante spagnolo arriva alla corte di Fabregas in prestito dal Milan dove ha giocato per la prima parte della scorsa stagione prima di essere ceduto (sempre in prestito) al Galatasaray. Il passaggio di Morata al Como è ufficializzato dal portale della Lega Serie A.