Monaco-Inter, amichevole 8 agosto: orario, formazioni e dove vederla

L’Inter scende in campo oggi, venerdì 8 agosto, nella prima vera amichevole pre-campionato contro i francesi del Monaco. Dopo il raduno al BPER Training Centre e il successo per 7-2 nella prima uscita stagionale contro l’Inter U23, la squadra di Chivu prosegue la propria marcia di avvicinamento alla stagione 2025/26, che prenderà ufficialmente il via domenica 25 agosto a San Siro contro il Torino.

Orario e dove vederla in tv

L’amichevole di stasera è in programma alle ore 20 allo Stade Louis-II di Monaco. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn, mentre la differita andrà in onda su Inter TV alle ore 24:00. I francesi hanno chiuso la scorsa stagione al terzo posto in Ligue1. Il match con l’Inter è un remake della sfida di Champions League dello scorso gennaio vinta per 3-0 dai nerazzurri grazie a una tripletta di Lautaro Martinez. Quello contro il Monaco sarà il primo test esterno della pre-season per l’Inter, seguito dalle sfide contro Monza (12 agosto) e Olympiacos (16 agosto).

I precedenti

Inter e Monaco si sono affrontati più volte, in gare ufficiali e amichevoli. Il primo incrocio risale agli ottavi di Coppa dei Campioni 1963/64: vittoria nerazzurra 1-0 all’andata a San Siro con gol di Nicola Ciccolo su un campo pesantissimo per la pioggia. Al ritorno, giocato a Marsiglia, l’Inter di Herrera — pur falcidiata dagli infortuni — vinse 3-1 grazie a una doppietta di Mazzola e a un gol di Suarez, conquistando una qualificazione memorabile.

Nel 1996/97 le due squadre si incontrarono in semifinale di Coppa Uefa: a Milano 3-1 per l’Inter (doppietta di Ganz e rete di Zamorano, gol di Ikpeba per i monegaschi), mentre al ritorno il Monaco vinse 1-0 con ancora Ikpeba a segno. Decisive le parate di Pagliuca, che permisero ai nerazzurri di approdare in finale.

In amichevole, l’ultimo precedente risale al 2022 a Ferrara: 2-2, con Monaco avanti 2-0 (Golovin, Ben Yedder) e rimonta interista firmata Gagliardini e Asllani, più una traversa di Lautaro.

L’ultimo confronto ufficiale è della scorsa stagione in Champions League: 3-0 per l’Inter a San Siro, con una tripletta di Lautaro Martinez che ha trascinato la squadra agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni

L’Inter è partita questa mattina alla volta del Principato.

Per quanto riguarda la formazione, Chivu sembra voler puntare ancora sul 3-5-2, almeno inizialmente, con il tandem d’attacco formato da Lautaro e Thuram. Tra gli assenti, Frattesi, Bisseck e Zielinski.

Queste le probabili formazioni:

Monaco (4-4-2): Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Arbitro: Vernice (Francia).

L’amichevole diventa un caso: “Vietati i vessilli nerazzurri”

Alla vigilia della partita di stasera, non sono mancate le polemiche per la comunicazione fatta dal Monaco ai tifosi dell’Inter.

“L’AS Monaco è lieto di accogliervi allo Stadio Louis-II in occasione di questa partita amichevole. Desideriamo informarvi che, se siete tifosi dell’ Inter, vi consigliamo di acquistare i vostri biglietti esclusivamente tramite il canale di vendita ‘spettatore neutro’. Il club ricorda che qualsiasi segno distintivo diverso da quelli dell’As Monaco è severamente vietato e potrà comportare il rifiuto dell’accesso allo stadio”, si legge in un comunicato del club transalpino.

“Inoltre, la presenza di tifosi interisti al di fuori delle aree riservate agli ‘spettatori neutrali’ è vietata. Qualsiasi violazione di questa regola potrà comportare il rifiuto d’ingresso, l’espulsione definitiva dallo stadio e potenziali procedimenti legali. Vi ringraziamo per la vostra comprensione e collaborazione”, scrive ancora il Monaco.