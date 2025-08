Fantacalcio ’25-’26, tutti i consigli per l’asta: quotazioni listone, rigoristi, Mantra e chi prendere

La stagione di Serie A 2025/26 sta per cominciare, e con essa torna uno dei momenti più attesi dagli appassionati: l’asta del Fantacalcio. Che si giochi in modalità Classic o Mantra, questa guida raccoglie tutto ciò che serve per prepararsi al meglio: quotazioni aggiornate, giocatori da prendere, strategie, consigli utili e un mantra da seguire fino alla fine del campionato.

Quotazioni Fantacalcio 2025/26: cosa sapere

Le quotazioni ufficiali sono fondamentali per impostare la tua strategia d’asta. Ogni ruolo ha i suoi big, i suoi semi‑top e le sue occasioni low cost.

Top player : Lautaro, Vlahovic, Leão — costano tanto, ma garantiscono bonus.

: Lautaro, Vlahovic, Leão — costano tanto, ma garantiscono bonus. Semi‑top : Scamacca, Dybala, Immobile — più accessibili, ma ancora decisivi.

: Scamacca, Dybala, Immobile — più accessibili, ma ancora decisivi. Low cost interessanti: Pafundi, El Kaabi, Gabriel del Lecce — scommesse dal prezzo contenuto.

Tip: Tieni sempre d’occhio i movimenti di mercato estivi, perché un trasferimento può cambiare completamente l’utilità di un giocatore al Fantacalcio.

Il ‘Listone’: chi prendere ruolo per ruolo

Portieri

Affidabili: Di Gregorio, Sommer, Svilar

Low cost + riserva: Gabriel, Caprile, Montipò

Difensori

Per modificatore: Pavard, Bastoni, Buongiorno

Centrocampisti

Con bonus: Calhanoglu, Koopmeiners, Pellegrini

A prezzo accessibile: Collocolo, Kamada, Colpani

Attaccanti

Da prima fascia: Lautaro, Lookman, Vlahovic (ma occhio al mercato: qui trovi tutte le notizie in diretta sul calciomercato)

Alternative economiche: El Kaabi, Cambiaghi, Pinamonti

Come affrontare l’asta: consigli e strategia

1- Studia il listone in anticipo: individua i giocatori che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo.

2- Suddividi il budget in percentuali:

35–40% per l’attacco

30–35% per il centrocampo

20–25% per difesa e portieri

3- Crea fasce di priorità: top, semi‑top, low cost. Evita di farti prendere dall’ansia se non prendi il “nome grosso”.

4- Prediligi titolari, rigoristi e calciatori da bonus invisibili (assist, tiri, passaggi chiave).

5- Prepara piani B: in caso non riuscissi a prendere il tuo obiettivo principale, devi avere 2–3 alternative pronte per ruolo.

Modalità Mantra: attenzione alla profondità

Il Fantacalcio Mantra richiede attenzione in più essendo una modalità di gioco che aggiunge realismo e complessità.

I ruoli sono più specifici : DC, DD, M, C, T, A, W, PC…

: DC, DD, M, C, T, A, W, PC… Gli esterni offensivi che giocano come centrocampisti sono oro puro (es. ali listate “W”).

Gli “M” titolari sono rari: prendili appena puoi.

Serve una rosa ampia, più che stellare: nel Mantra la copertura vale più del colpo.

Rigoristi designati: chi puntare al Fantacalcio

Se al tuo Fantacalcio vuoi guadagnare bonus consistenti, i calciatori designati per i rigori sono fondamentali: segnano di più, ma sbagliare può costare caro in termini di malus. Ecco la gerarchia dei rigoristi ufficiali per ogni club nella stagione 2025/26, elencata in ordine di priorità: