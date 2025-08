Serie A, le amichevoli estive. Napoli e Fiorentina Ko, l’Inter vince la sfida in famiglia con U23

Domenica di impegni amichevoli per diverse squadre di Serie A. Bene l’Inter di Christian Chivu che, in attesa di concludere l’affare Lookman, ha giocato e vinto la sfida in famiglia contro l’Under 23. Netto il risultato: 7-2. Risultati negativi per Napoli e Fiorentina che perdono, rispettivamente, contro Brest e Leicester. Di seguito tutti i risultati di ieri.

Inter, vittoria 7-2 con l’U23 nel primo test stagionale

L’Inter di Cristian Chivu ha battuto per 7-2 l’Inter Under 23 allenata da Stefano Vecchi nel primo test amichevole di questa estate. È una sfida in famiglia, che ha visto a sorpresa passare per primi i giovani all’8′ con Spinaccè, il pareggio della prima squadra all’11’ con un autogol di Kamate, poi al 15′ primo squillo del neo acquisto Bonny, mentre al 30′ Mosconi ha segnato il secondo gol per l’U23. Da quel momento in poi si scatena la squadra di Chivu: a segno ancora al 32′ con un rigore di Asllani, al 41′ con Lautaro, al 50′ con F. Esposito, al 63′ con l’altro volto nuovo Luis Henrique e al 90′ con il ‘figliol prodigo’ Calhanoglu. Chivu ha schierato dall’inizio un 3-5-2 con Sommer in porta; in difesa Darmian, De Vrij e Bastoni; Dumfries a destra con Sucic, Asllani e Mkhitaryan in mezzo e Carlos Augusto a sinistra; in attacco sono partiti Bonny e Lautaro con Thuram e F. Esposito in campo nella ripresa quando Chivu ha di fatto cambiato tutta la squadra. Il tecnico ha inserito in difesa Pavard, Acerbi e Palacios; sulle fasce Luis Henrique e Dimarco; in mezzo al campo Barella, Calhanoglu e Zalewski provato ancora in un ruolo di raccordo sulla trequarti.

Leicester batte Fiorentina 2-0 in amichevole

La Fiorentina ha perso per 2-0 in casa del Leicester, in una gara amichevole in vista del prossimo campionato. Al King Power Stadium a segno per la compagine inglese Ayew al 29′ e Fatawu al 36′.

Lecce batte Carrarese 1-0 in amichevole

Lecce al lavoro questa mattina nell’ultimo allenamento al Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.I giallorossi, dopo l’attivazione iniziale, sono stati impegnati in un lavoro tecnico tattico e in esercitazioni sui calci piazzati. Alle 17:30, a Caldaro, la quarta e ultima amichevole del ritiro precampionato contro la Carrarese, terminata con una vittoria per 1-0. Il gol dei salentini porta la firma di Helgason al 35′. A riposo Camarda reduce da uno stato febbrile, allenamento personalizzato per Gallo e Pehlivanov. La preparazione dei giallorossi riprenderà mercoledì pomeriggio all’Acaya Golf Resort.

Napoli sconfitto dal Brest 1-2 in amichevole

Sconfitta per il Napoli nella terza amichevole precampionato. A Castel di Sangro (AQ) gli azzurri di Antonio Conte sono stati battuti per 1-2 dalla formazione francese del Brest. Doppietta di Ajorque al 30esimo e 33esimo del primo tempo per il Brest, accorcia le distanze Lucca al 63esimo, ma per i partenopei ma non basta. In precedenza, il Napoli aveva perso la prima amichevole prestagionale contro l’Arezzo (0-2) e vinto la seconda contro il Catanzaro (2-1). Domani mattina alle 10 è prevista per la squadra di Conte un’altra amichevole, contro la Casertana sempre a Castel di Sangro.