Inter, Chivu: “Abbiamo obbligo di mantenerci ai vertici”

Ad Appiano Gentile si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della stagione 2025/26 con il presidente Giuseppe Marotta e il neo allenatore Christian Chivu. “Mi aspetto lo spirito giusto per rimanere la squadra competitiva che l’Inter già è. Mantenere l’identità, la lealtà, la passione per arrivare a raggiungere gli obbiettivi”, le parole di Chivu in conferenza stampa. “Contano i principi: essere aggressivi, verticali, ma mantenendo l’equilibrio nelle varie fasi della stagione. Il resto sono solo numeri”. E ancora: “Guardiamo al futuro, abbiamo l’obbligo di mantenere l’Inter ai vertici”. “In che cosa inciderò? Spero col buon senso, con la rabbia, col sorriso, io insieme al mio staff. “Sono contento che Calhanoglu sia tornato sano, abbia lavorato molto in estate e che ce l’abbiamo a disposizione. Ha voglia di rifarsi, in America era deluso e dispiaciuto per non aver potuto dare una mano alla squadra. Ci aveva provato ma si era rifatto male. Ha lavorato sodo in queste tre settimane di vacanza”, ha proseguito il tecnico romeno. “Il centrocampo è numeroso – ha spiegato – Ci sono giocatori molto bravi e forti. A volte giocheremo a 3, altre a 2. I nomi dipenderanno dalle prestazioni in settimana, dagli avversari”.

Marotta: “Ambizioni non cambiano, vogliamo vincere“

“Siamo ai nastri di partenza di una nuova stagione, anche se quella vecchia è appena terminata: il calcio moderno è così”, ha dichiarato Marotta, dando inizio alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2025/2026. “Partiamo con le stesse ambizioni di prima, l’Inter ha un palmares importante da difendere: è inutile difendersi dietro a frasi gratuite, noi vogliamo vincere, se non ce la faremo vuol dire che gli altri sono più bravi di noi”, ha aggiunto. “La scorsa stagione ci ha visto arrivare in fondo a tutte le competizioni, siamo arrivati secondi per un centimetro, ora dobbiamo cercare di colmarlo – spiega – Negli ultimi 5 anni siamo la società che ha vinto di più, 7 titoli, e fatto più punti in campionato, partecipando con continuità alla Champions. Sono dati significativi di un percorso, di un lavoro: nell’ultimo anno abbiamo fatto 63 partite, qualcosa in più dei nostri competitors. “Ripartiamo con un allenatore nuovo, in questi mesi sono state scritte tante cose sulla scelta di Cristian Chivu, anche che è stata una seconda scelta: niente di più falso. Abbiamo cercato il profilo giusto”, ha chiarito Marotta.

Il presidente: “Per Lookman settimama decisiva”

“Se questa è la settimana decisiva per Lookman? Sì. Nei prossimi giorni dovremmo arrivare ad un confronto con l’Atalanta. Se ci saranno le condizioni, attiveremo una negoziazione completa e forse arriveremo ad una conclusione, altrimenti faremo una scelta differente”. Lo ha detto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, in conferenza stampa. “Cerchiamo un giocatore che possa dare all’Inter imprevedibilità e Lookman è un profilo, ma non l’unico”. “Accanto al talento ci vuole l’esperienza – spiega Marotta riguardo l’età del giocatore che compirà 28 anni ad ottobre – ci può dare qualità e poi può trasmettere qualcosa ai giovani”.