Europei femminili di calcio, leonessa Sonika predice il successo dell'Inghilterra

Sonika, una leonessa dello zoo dell’Hertfordshire, in Inghilterra, ha fatto la sua previsione per la finale degli Europei femminili di calcio di domenica prossima tra Inghilterra e Spagna a Basile puntando sulle ragazze inglesi, soprannominato, guarda caso, le “leonesse”

A Sonika sono state presentate due scatole contenenti esattamente la stessa combinazione di snack e profumi. Dopo una breve pausa per annusare la scatola della Spagna, Sonika si è diretta con decisione verso quella dell’Inghilterra, l’ha afferrata e si è allontanata.

Domenica l’Inghilterra e la Spagna si affronteranno nella finale del Campionato Europeo Femminile, ripetendo lo scontro della Coppa del Mondo di due anni fa. La Spagna vinse quella partita per 1-0.