Insulti dagli spalti dei tifosi del Santos all’ex Danilo, ora con la maglia del Flamengo, durante la partita vinta poi dalla squadra d San Paolo per 1-0. In difesa dell’ex giocatore della Juventus è intervenuto l’amico Neymar, attuale capitano del Santos, che ha chiesto rispetto per l’avversario e rimproverato in maniera dura e decisa i suoi supporter.