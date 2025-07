Mondiale per club 2025, il 9 luglio Psg-Real Madrid: i pronostici e dove vederla

Al via le semifinali: stasera alle 21 in programma Chelsea-Fluminense

Il Mondiale per club 2025 è arrivato alle fasi finali con le due semifinali. Oggi, 8 luglio, alle 21 ora italiana, la prima sfida quella tra Chelsea e Fluminense che si giocherà al MetLife Stadium, nel New Jersey. Domani il big match quello tra il Psg campione d’Europa di Luis Enrique e il Real Madrid di Xabi Alonso in programma sempre al MetLife Stadium.

Mondiale per club 2025, Chelsea-Fluminense: le probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro. Allenatore: Maresca.

Fluminense (3-5-2): Fabio; Ignacio, Silva, Fuentes; Xavier, Hercules, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano. Allenatore: Gaúcho.

Mondiale per club, Psg-Real Madrid, le probabili formazioni

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Real Madrid (3-4-2-1): Courtois; Rudiger, Tchouameni, Asencio; Alexander-Arnold, Valverde, Arda Guler, Fran Garcia; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

Mondiale per club, Psg-Real Madrid: i pronostici dei bookmaker

Il Psg affronta il Real Madrid a East Rutherford e i bookmaker prevedono equilibrio tra la squadra di Luis Enrique e quella di Xabi Alonso, con i francesi leggermente favoriti: il successo dei parigini si gioca infatti a 2,35 su Sisal, mentre pareggio e vittoria degli spagnoli sono in lavagna nell’ordine a 3,50 e 2,90.

Sei degli ultimi sette incontri tra le due squadre sono terminati con almeno tre reti complessive e l’Over è favorito anche mercoledì: è visto a 1,55 su Snai, mentre l’Under vale 2,35 volte la posta puntata. L’1-1 è considerato il risultato esatto più probabile dai bookies: è visto a 6,80 su William Hill ed è preferito allo 0-0, proposto a 16. L’1-0 e il 2-0 a favore dei detentori della Champions League sono fissati a 12 e 14, mentre 1-2 e 0-1 sono visti nell’ordine a 10 e 13.

I marcatori

Il Psg che arriva dal successo sul Bayern Monaco dovrà fare a meno degli squalificati Hernandez e Pacho, oltre che dell’infortunato Muiele: i bookie puntano forte sulla vena realizzativa di Dembele, proposto a 2,40, mentre un gol di Goncalo Ramos e Kvaratskhelia paga nell’ordine 2,75 e 3 volte la posta puntata. Hakimi e Neves, autori di due reti a testa nel torneo, sono in lavagna rispettivamente a 6 e 12. Nel Real Madrid – orfano dell’appiedato Huijsen – e che arriva dal successo contro il Borussia Dortmund (dopo aver eliminato la Juventus negli ottavi) in rampa di lancio il gol dell’ex, con Mbappé visto a 2,25, mentre Vinicius Junior e Gonzalo Garcia (capocannoniere del torneo con 4 reti) sono entrambi fissati a 3.

Mondiale per club, il programma delle semifinali

Chelsea-Fluminense: oggi 8 aprile ore 21 al MetLife Stadium

Psg-Real Madrid: domani 9 aprile ore 21 al MetLife Stadium

Mondiale per club, Psg-Real Madrid: dove vederla in tv

Chelsea Fluminese, in programma oggi 8 aprile alle 21 (ora italiana) e Psg-Real Madrid, in programma domani 9 aprile alle 21 (ora italiana), si potranno vedere su Dazn, che trasmetterà in maniera gratuita l’evento (sarà sufficiente procedere con la registrazione sulla piattaforma) e su Canale 5. In streaming su Dazn, Mediaset Infinity e SportMediaset.