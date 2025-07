Fiori, foto e biglietti sono stati deposti all'esterno di Anfield

Fiori, foto e biglietti sono stati deposti in omaggio al calciatore del Liverpool Diogo Jota e a suo fratello, morti in un incidente stradale in Spagna. La Guardia Civil spagnola ha confermato ad Associated Press che i due sono stati trovati morti dopo che la loro auto è uscita di strada nei pressi della città occidentale di Zamora. Le autorità hanno riferito che la macchina era in fiamme. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Non sono stati coinvolti altri veicoli. A bordo dell’auto c’erano Jota, 28 anni, e suo fratello Andre Silva, 25 anni, entrambi calciatori portoghesi.

Il 28enne ha anche giocato nella nazionale portoghese, contribuendo alla vittoria della Nations League il mese scorso. Silva ha giocato con il club portoghese Penafiel nelle serie minori. Jota è approdato al Liverpool dal Wolverhampton nel 2020 e ha vinto tre trofei importanti con il club del Merseyside, tra cui il titolo della Premier League nella scorsa stagione. La sua morte arriva poche settimane dopo il matrimonio con Rute Cardoso, con cui aveva scritto sui social media: “Sì, per sempre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata