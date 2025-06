La sfida tra i nerazzurri e i brasiliani vale un posto ai quarti di finale

Tutto pronto al Bank of America Stadium di Charlotte dove oggi, lunedì 30 giugno alle 15:00 (le 21:00 in Italia), andrà in scena il match tra l’Inter e la Fluminense, match di ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Chi vince accede ai quarti e attende la vincente della sfida tra il Manchester City e l‘Al Hilal del grande ex Simone Inzaghi.

Inter-Fluminense, le assenze in casa nerazzurra

Per quanto riguarda la formazione, Chivu potrebbe optare di far scendere in campo l’Inter con un 3-5-2 con Lautaro e Thuram (recuperato ma ancora in fase di valutazione, come spiegato dal tecnico in conferenza), oppure per un 3-4-2-1 con due trequartisti alle spalle del ‘Toro‘. Sicuri assenti Frattesi e Chalanoglu, già rientrati in Italia. Il centrocampista italiano ha spiegato sui social il motivo che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca. “Ciao a tutti ragazzi! In accordo con società e staff tecnico, tornerò in Italia per svolgere degli esami più approfonditi a causa di un problema che mi porto dietro dalla partita di Barcellona! Ci vediamo presto, e Forza Inter sempre. Un grande in bocca al lupo ai miei compagni”, si legge nella storia pubblicato sul suo account Instagram. Assente ancora Pio Esposito, fermo ai box per un affaticamento dopo l’esordio con gol al River.

Inter-Fluminense, probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu.

Fluminense (4-3-3): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio. All. Portaluppi.

Inter-Fluminense, dove vederla

Inter-Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, sarà trasmesso in diretta da DAZN su qualsiasi dispositivo connesso: smart TV, smartphone, tablet o console. La partita sarà però visibile anche in chiaro su Canale 5 o in streaming su Infinity attraverso l’app di Mediaset.

Inter-Fluminense, il percorso delle due squadre

Inter e Fluminense arrivano a questa sfida entrambe da imbattute. I nerazzurri, dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey di Sergio Ramos, hanno battuto Urawa e River Plate conquistando il primo posto del Gruppo E. I brasiliani, allenati da Renato Portaluppi (vecchia conoscenza del calcio italiano adi fine anni Ottanta), si presentano alla sfida odierna da secondi del Gruppo F, dove sono arrivati alle spalle del Borussia Dortmund.

Inter, quanto vale l’eventuale passaggio del turno ai quarti

Arrivando agli ottavi di finale, l’Inter si è già assicurata un gruzzoletto di 33 milioni di euro da questo Mondiale per Club. La cifra è frutto dei 21,6 milioni di bonus partecipazione a cui vanno aggiunti 900mila euro per il pareggio col Monterrey, tre milioni e seicentomila euro per le vittorie con Urawa e River Plate (1,8 milioni ciascuna) e un bonus per la qualificazione agli ottavi di 6,9 milioni. Un tesoretto a cui potrebbero aggiungersi ulteriori 12,2 milioni di euro in caso di vittoria stasera e conseguente passaggio ai quarti di finale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata