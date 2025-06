Gli incroci delle due italiane

Si è conclusa la fase a gironi del Mondiale per Club 2025, in corso negli Stati Uniti. Le due squadre italiane presenti, Inter e Juventus, si sono entrambe qualificate agli ottavi di finale e ora inizia la fase a eliminazione diretta.

Le avversarie di Inter e Juventus: date e orari

I nerazzurri affronteranno il Fluminense il prossimo 30 giugno alle 21, a Charlotte. Alla Juventus, giunta seconda nel suo girone dopo la sconfitta contro il Manchester City, toccherà la difficile sfida contro il Real Madrid, a Miami, il 1° luglio alle 21.

O Fluminense Football Club vai enfrentar a @Inter nas oitavas de final da @FIFACWC ! PRA CIMA, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 Assista a todos os jogos do Fluminense no app da @DAZNFootball! pic.twitter.com/9x1ExDUZ4n — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 26, 2025

I match delle italiane e le altre partite: dove vederle

Le partite del Mondiale per club vengono trasmesse in diretta e in streaming su Dazn e anche in chiaro, sui canali Mediaset.

Messi sfiderà il ‘suo’ Psg

L’Inter Miami di Lionel Messi se la vedrà agli ottavi con il Psg, primo nel gruppo B. La sfida è in programma ad Atlanta il 29 giugno alle 18. Messi si ritroverà dunque di fronte i suoi ex compagni di squadra parigini. Derby tutto brasiliano invece tra Palmeiras e Botafogo: la partita aprirà gli ottavi di finale e si disputerà a Philadelphia il 28 giugno alle 18.

Il tabellone: date e orari dei match fino alla finale

28 giugno alle 18 a Philadelphia: Palmeiras-Botafogo

28 giugno alle 22 a Charlotte: Benfica-Chelsea

29 giugno alle 18 ad Atlanta: Psg-Inter Miami

29 giugno alle 22 a Miami: Flamengo-Bayern

30 giugno alle 21 a Charlotte: Inter – Fluminense

1° luglio alle 3 a Orlando: Manchester City-Al Hilal

1° luglio alle 21 a Miami: Real Madrid-Juventus

2 luglio alle 3 ad Atlanta: Borussia Dortmund- Monterrey

4 luglio – primo e secondo quarto di finale

5 luglio – terzo e quarto quarto di finale

8 luglio – prima semifinale

9 luglio – seconda semifinale

13 luglio – FINALE a New York

