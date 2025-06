I nerazzurri scenderanno in campo per gli ottavi di finale a Charlotte

Il Fluminense sarà il prossimo avversario dell’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La squadra brasiliana di Rio de Janeiro ha chiuso il girone F al secondo posto con cinque punti (due pareggi e una vittoria) dietro al Borussia Dortmund.

Inter-Fluminense: quando si gioca e dove vederla

Le due squadre si sfideranno lunedì 30 giugno alle 21 (ora italiana) al Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord.

La partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su Dazn e anche sui canali Mediaset.

O Fluminense Football Club vai enfrentar a @Inter nas oitavas de final da @FIFACWC ! PRA CIMA, FLUZÃO! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 Assista a todos os jogos do Fluminense no app da @DAZNFootball! pic.twitter.com/9x1ExDUZ4n — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 26, 2025

Storia e curiosità del club di Rio de Janeiro

La società brasiliana rappresenta la quarta squadra di Rio de Janeiro assieme a Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama. Fondata nel 1902, nella sua storia ha conquistato quattro campionati nazionali e una Coppa Libertadores. Il suo stadio è il Maracanã che ospita anche le partite casalinghe del Flamengo.

Nella stagione di Serie A brasiliana, attualmente in corso, il club di Rio è 6° in classifica con 20 punti, a -4 dai cugini del Flamengo, primi in campionato dopo 12 giornate. Sulla panchina c’è Renato Portaluppi noto anche come Renato Gaúcho, ex attaccante di molte squadre brasiliane e della Roma.

Tra le file della squadra tricolore c’è Thiago Silva, ex difensore di Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea. In passato hanno indossato la maglia di questo club grandi calciatori come Gérson, Romario, Ronaldinho e Marcelo.

