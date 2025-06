Serata-evento a Milano

Uno autentico show nella Scala del Calcio dal titolo ‘Extraordinary Champions Night’, per presentare la partnership tra Haier e Dazn. Un evento esclusivo alla presenza di manager e influencer, in una location trasformata per l’occasione in un tempio di design, innovazione e passione sportiva. A suggellare la partnership con Dazn, la partecipazione di Diletta Leotta, volto iconico della piattaforma leader nell’intrattenimento sportivo a livello globale e madrina d’eccezione della serata, che con la sua simpatia ha illustrato i termini dell’accordo.

Haier annuncia il lancio della gamma di Smart TV sul mercato nazionale. Con questo debutto, Haier sceglie di andare oltre l’innovazione tecnologica per offrire un’esperienza d’intrattenimento ancora più ambiziosa: completa, immersiva e memorabile. Un approccio che si concretizza nella partnership strategica con Dazn, leader nell’intrattenimento sportivo a livello globale, che prevede, un’offerta speciale di ricevere 12 mesi di abbonamento a Dazn Standard per vivere lo sport come mai prima d’ora. Dall’altro, l’accordo si amplia anche sul fronte media ed editoriale, con attivazioni in app che si accenderanno a partire dalla prossima stagione sportiva. “Con i nuovi Smart TV non vogliamo semplicemente introdurre un altro prodotto sul mercato, vogliamo cambiare le regole del gioco – dichiara Emiliano Garofalo, Country Manager Italy di Haier Europe. – Grazie alla partnership con DAZN, offriamo ai nostri utenti emozioni autentiche e condivise, portando lo sport ed il calcio nelle loro case. È così che immaginiamo il futuro dell’intrattenimento domestico: connesso, coinvolgente e costruito intorno alle persone e alle loro passioni”.





