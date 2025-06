L'annuncio del club: "Porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica"

Nuovo tassello in casa Roma dopo l’annuncio e la presentazione del nuovo allenatore, Giampiero Gasperini, la società giallorossa ha annunciato “la nomina di Frederic Massara come nuovo Direttore Sportivo del Club. Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica”. Il club “guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso. Bentornato a Roma!”.

🟨 L’AS Roma annuncia la nomina di Frederic Massara come Direttore Sportivo 🟥 📄 https://t.co/wNyrxsUa5Q#ASRoma pic.twitter.com/ir1oWkOQW5 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 19, 2025

Massara-Roma, accordo triennale

Secondo quanto si apprende da fonti giallorosse Massara ha firmato un contratto di tre anni, fino al 2028. Massara aveva affiancato per anni Walter Sabatini durante la gestione Pallotta. Aveva seguito Sabatini all’Inter per poi tornare alla Roma in qualità di segretario generale. Per un breve lasso di tempo aveva poi svolto il ruolo di ds dopo l’allontanamento di Monchi, salvo poi lasciare nuovamente prima dell’arrivo di Gianluca Petrachi.

