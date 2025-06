Devastazione e negozi saccheggiati. Il bilancio è di due morti e 559 arresti in tutto il Paese

È di due morti e 559 arresti il bilancio dei disordini in Francia per i festeggiamenti della vittoria del Paris Saint-Germain in finale di Champions League contro l’Inter. Caos in diverse città del Paese: secondo il primo rapporto del ministero dell’Interno, 192 persone sono rimaste ferite, 559 sono state arrestate durante la notte, di cui 491 a Parigi. Le immagini mostrano la situazione nella Capitale dove ci sono stati forti scontri con la polizia e diversi negozi sono stati saccheggiati. La serata è stata resa ancora più tragica dalla morte di due giovani: a Dax un ragazzo di 17 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato al petto mentre a Parigi una 20enne ha perso la vita mentre era alla guida di uno scooter, investita da un’auto che trasportava dei tifosi. Infine un agente, rimasto ferito a Coutances, è finito in coma.

