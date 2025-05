“Noi vogliamo solo tifare”, è il coro urlato dalle diverse centinaia di supporter nerazzurri

“Noi vogliamo solo tifare”, è il coro urlato dalle diverse centinaia di supporter nerazzurri che questo pomeriggio si sono ritrovati sotto la sede dell’Inter in Viale della Liberazione a Milano, per protestare contro i pochi biglietti messi a disposizione dalla società per abbonati e Inter Club per la finale di Champions League il prossimo 31 maggio. “Il vostro sostegno è fondamentale poi ci lasciate a casa in finale. Questa ce la devi spiegare”, lo striscione srotolato dai tifosi tra i fumogeni nerazzurri sotto la sede del club.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata