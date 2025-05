Indagine della Dda di Bari. Minacce dei clan per vendere la società

La società Calcio Foggia 1920 finisce in amministrazione giudiziaria per sottrarla alla pressione dei clan: sono questi gli sviluppi delle indagini che hanno evidenziato un legame tra la tifoseria organizzata, i gruppi ultras e la criminalità organizzata. Contestualmente, è stata data esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia barese, nei riguardi di quattro persone ritenute gravemente indiziate del delitto di tentata estorsione in danno del presidente del club pugliese. Infine, sono stati notificati 52 provvedimenti di DASPO “fuori contesto”, emessi dal Questore di Foggia nei confronti di altrettanti soggetti residenti nella provincia gravati da precedenti condanne per delitti di criminalità organizzata e in materia di stupefacenti.

