Di Francesco scavalca in un colpo solo Empoli e Lecce. Europa più lontana per i Viola

Il Venezia si impone per 2-1 in casa contro la Fiorentina, nel posticipo della 36/a giornata di Serie A, e fa un passo avanti importantissimo verso la salvezza. La squadra di Di Francesco si porta infatti a quota 29 punti e scavalca in un colpo solo Empoli e Lecce. Sconfitta pesante, invece, per la Fiorentina di Palladino che resta a quota 59 punti e deve di fatto dire addio alle ultime chance di tornare in Europa League.

Primo tempo con poche occasioni, con le due squadre che alternano momenti di intensità a lunghe pause di studio e controllo. Le occasioni migliori arrivano nel finale con la Fiorentina pericolosa con Ndour che sfiora l’incrocio dei pali da lontano. La replica del Venezia con Yeboah che manda a lato da posizione ravvicinata a tu per tu con De Gea. Si gioca sotto una pioggia battente. Nel secondo tempo partenza veemente del Venezia, che passa in vantaggio con merito al 60′ grazie ad un gol di Candé bravo nell’inserimento e nel battere De Gea da due passi. Al 68′ arriva anche il raddoppio dei lagunari con Oristanio in contropiede, su cross dalla destra di Zerbin. La Fiorentina sbanda ma non crolla e anzi al 77′ accorcia le distanze con un bellissimo gol di Mandragora che sorprende Radu con una girata di sinistro da centro area. Non basta però ad evitare la sconfitta, nel finale è ancora il Venezia a sfiorare il tris.

