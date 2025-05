Giornata di commemorazione in occasione del 76° anniversario dell'incidente aereo del 4 maggio 1949

Migliaia di tifosi, circa 20mila, in corteo lungo le strade della città, mentre la squadra, come da copione, si è presentata nel pomeriggio a Superga. In occasione del 76° anniversario della tragedia di Superga il Torino omaggia gli ‘Invincibili’ in una giornata di emozione e commozione. Questa volta è toccato a Duvan Zapata, capitano dei granata, leggere i nomi di Valentino Mazzola e compagni, subito dopo la messa svolta nella Basilica da parte di Don Robella. Assente il presidente Urbano Cairo, che non ha partecipato né alla commemorazione ufficiale a Superga con il resto della squadra né a quella di questa mattina al Cimitero Monumentale di Torino. Il numero uno del club granata si è recato in forma privata, insieme al figlio Federico, a Superga nelle prime ore della mattinata.

