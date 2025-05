Il famoso comico ironizza sul Conclave: "Credo che sia quasi inutile"

“Credo che il Conclave sia quasi inutile in questo momento. Se facessero l’elezione a suffragio popolare, sarebbe il prossimo Papa”. Così il noto comico Roberto Ciufoli, a margine dell’evento del 15esimo anniversario di Tennis and Friends al Foro Italico, rispondendo alle domande dei cronisti che scherzavano con lui sull’elezione dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri come prossimo pontefice. “Ha fatto quello che serviva, la brava persona, il papà, l’allenatore bravo, capace, competente e soprattutto quello che sapeva parlare ai giocatori”, ha aggiunto Ciufoli, secondo cui “ha risollevato i cuori di tutti a tutti i romanisti”. “Omaggio a Ranieri: se non sarà nominato Papa nel conclave, per noi è stato santo subito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata