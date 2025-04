Inzaghi deve fare ancora a meno degli infortunati Dumfries, Zielinski e Thuram. Per Conceiçao Abraham favorito su Gimenez

Questa sera si gioca il quinto derby della Madonnina della stagione 2024-2025: Inter-Milan andrà in scena alle ore 21 allo stadio San Siro. In palio c’è la finale di Coppa Italia che si disputerà a Roma il 14 maggio.

Si parte dall’1-1 della semifinale di andata in casa del Diavolo. Questa volta saranno i nerazzurri i padroni di casa. Nei precedenti quattro incontri della stagione l’Inter non è mai riuscita a battere i cugini che si sono tra l’altro aggiudicati in modo rocambolesco la finale di Supercoppa italiana. La squadra di Inzaghi è ancora in corsa per uno storico triplete bis con campionato e Champions, mentre i rossoneri di Conceiçao devono vincere a tutti i costi per mantenere vive le speranze di centrare la finale di Roma.

La probabile formazione dell’Inter

Nelle file nerazzurre, Inzaghi (in silenzio nel giorno della vigilia) deve fare ancora a meno degli infortunati Dumfries, Zielinski e Thuram e farà sicuramente un po’ di turnover in vista della semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona. Quasi certi di giocare Bastoni e Mkhitaryan, squalificati con la Roma in campionato, mentre in porta ci sarà il portiere di coppa Martinez. In attacco Arnautovic favorito su Taremi e Correa per affiancare Lautaro. L’argentino è costretto agli straordinari vista l’assenza di Thuram e punta a tornare al gol dopo essere rimasto a secco a Bologna.

La probabile formazione del Milan

In casa Milan, Sergio Conceiçao recupera Walker e Loftus-Cheek anche se non sono al massimo come confermato dal tecnico. Entrambi partiranno dalla panchina, per il resto confermato lo schieramento a tre dietro con Pavovic, Gabbia e Tomosi con Jimenez e Theo esterni. Leao e Pulisic sulla trequarti dietro Abraham, ancora favorito su Gimenez in attacco.

Conceiçao: “Grandi club arrivano in fondo a tutte le competizioni”

“I grandi club cercano di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, complimenti all’Inter per il loro cammino in campionato e Champions. Noi abbiamo questa che è una partita fondamentale e vogliamo essere in finale per vincere il titolo. Dobbiamo fare una grandissima gara, ho già affrontato l’Inter quattro volte quest’anno ma ogni partita è diversa. Dobbiamo essere ad un alto livello per vincere”, ha detto Conceiçao.

I tifosi chiedono un impegno extra anche per fermare la corsa verso il triplete dei ‘cugini’. “Non c’è una motivazione in più, ma quella viene giorno per giorno lavorando. Noi dobbiamo essere solo focalizzato sul nostro lavoro”, ha dichiarato Conceiçao. “Mi aspetto il Milan migliore, molto competitivo e con fiducia. Affrontiamo una grande squadra ma abbiamo molta fiducia di vincere”, ha concluso il tecnico portoghese.

Dove vedere Inter-Milan in tv

La semifinale di Coppa Italia Inter-Milan si potrà vedere in diretta, in chiaro, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Le quote parlano nerazzurro

Nei precedenti quattro derby stagionali di Inter-Milan, il Diavolo non ha mai perso e ha bisogno di prolungare questa serie per mantenere centrare la finale di Coppa Italia. I bookie, come riporta Agipronews, vedono in pole i campioni d’Italia, da calendario padroni di casa: l’1 si gioca a 1,95 su Better e Goldbet contro il 3,70 del colpo rossonero.

Proposto a 3,55 il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari. Le ultime sfide con in campo la squadra di Inzaghi e quella di Conceiçao si sono concluse con meno di tre reti complessive, come del resto gli ultimi due derby: stavolta a San Siro, però, gli esperti puntano sull’Over, proposto a 1,65, con l’Under, invece, valutato a 2,10. Le ultime due stracittadine sono terminate 1-1, il risultato esatto giudicato più probabile anche mercoledì visto che è fissato a 6,25. Il 2-1 e 1-0 sono proposti nell’ordine a 8,50 e 9, mentre un 2-3 rossonero – come nella finale di Supercoppa – si gioca a 35.

Dopo aver segnato per tre partite di fila, Lautaro Martinez è rimasto a secco nella trasferta di Bologna: il ritorno al gol del “Toro”, già a segno nove volte in carriera contro il Milan paga 2,25 mentre la presenza nel tabellino dei marcatori di Arnautovic – che dovrebbe far coppia con il capitano – vale 2,75 Conceiçao dovrebbe riproporre Abraham come terminale offensivo: il primo gol dell’inglese come all’andata è offerto a 8, stessa quota del suo ultimo gol nel match come nella Supercoppa di Riad.

Inter avanti anche per la vittoria del trofeo: nerazzurri in pole a 2, sul Bologna – forte dello 0-3 con l’Empoli dell’andata – a 2,75. Terzo in lavagna il Milan a 4,75, con l’impresa dei toscani altissima a 100.

